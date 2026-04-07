इन 2 एल्युमिनियम स्टॉक में बड़ा मौका! जेपी मॉर्गन ने दी BUY रेटिंग, 22% अपसाइड का संकेत

ग्लोबल ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन (JPMorgan) ने भारतीय एल्युमिनियम सेक्टर पर बुलिश रुख अपनाते हुए हिंडाल्को (Hindalco Industries) और वेदांता (Vedanta Ltd) के शेयरों को ओवरवेट रेटिंग दी है। वेस्ट एशिया तनाव के कारण एल्युमिनियम की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे कंपनियों की कमाई बढ़ने की संभावना है।

शेयर बाजार में इन दिनों मेटल सेक्टर खासकर एल्युमिनियम कंपनियों को लेकर जबरदस्त चर्चा है और इसकी सबसे बड़ी वजह ग्लोबल ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन (JPMorgan) की नई रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने भारत की दो बड़ी कंपनियों हिंडाल्को (Hindalco Industries) और वेदांता (Vedanta Ltd) पर अपना रुख न्यू्ट्रल (Neutral) से बढ़ाकर ओवरवेट (Overweight) कर दिया है, यानी अब इन शेयरों में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। इतना ही नहीं, ब्रोकरेज ने इन दोनों स्टॉक्स में 20% से 22% तक की संभावित तेजी (अपसाइड) का अनुमान भी जताया है।

वेस्ट एशिया की टेंशन ने बढ़ाई कीमत

रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा वैश्विक परिस्थितियां एल्युमिनियम कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। खासतौर पर वेस्ट एशिया (West Asia) में चल रहे तनाव के कारण सप्लाई पर असर पड़ा है, जिससे एल्युमिनियम की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। इसके अलावा, इंटरनेशनल मार्केट जैसे लंडन मेटल एक्सचेंज-LME (London Metal Exchange) पर भी कीमतों में मजबूती देखी जा रही है। इसका सीधा फायदा इन कंपनियों की कमाई पर पड़ सकता है।

बढ़ाकर ₹1,125 किया टारगेट प्राइस

अगर हिंडाल्को (Hindalco Industries) की बात करें, तो जेपी मॉर्गन (JPMorgan) का मानना है कि इसकी विदेशी यूनिट Novelis का प्रदर्शन अब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगा है। Oswego प्लांट के दोबारा शुरू होने और स्क्रैप स्प्रेड में सुधार से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती है। यही वजह है कि हिंडाल्को (Hindalco) का टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹1,125 कर दिया गया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 20% ज्यादा है। साथ ही कंपनी के कॉपर बिजनेस में भी बेहतर ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है।

शेयर में करीब 2.85% की तेजी

हिंडाल्को (Hindalco Industries) के शेयर में आज करीब 2.85% की तेजी देखने को मिली और यह ₹953.90 पर ट्रेड कर रहा है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत होता दिख रहा है। ग्लोबल एल्युमिनियम कीमतों में मजबूती और ब्रोकरेज की पॉजिटिव रेटिंग्स के चलते स्टॉक में आगे भी तेजी की उम्मीद जताई जा रही है।

वेदांता में लगभग 22% की संभावित तेजी

वहीं वेदांता (Vedanta Ltd) को लेकर भी ब्रोकरेज काफी सकारात्मक नजर आ रहा है। वेदांता (Vedanta Ltd) के लिए ₹850 का टारगेट दिया गया है, जो लगभग 22% की संभावित तेजी को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी आकर्षक है और एल्युमिनियम व जिंक बिजनेस में मजबूत कमाई भविष्य में ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है, भले ही ऑयल और गैस सेगमेंट में थोड़ी कमजोरी रहे।

वेदांता के शेयर में तेजी

वेदांता (Vedanta Ltd) के शेयर में आज 3.43% की शानदार तेजी देखी गई और यह ₹713.65 पर ट्रेड कर रहा है, जिससे बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट दिख रहा है। मेटल कीमतों में मजबूती और ब्रोकरेज की बुलिश राय के चलते आने वाले समय में स्टॉक में और तेजी की उम्मीद की जा रही है।

हालिया गिरावट के बाद इन दोनों स्टॉक्स की वैल्यूएशन बेहतर हुई है और कमोडिटी साइकिल का सपोर्ट भी मिल रहा है। हालांकि, निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मेटल सेक्टर ग्लोबल फैक्टर्स पर काफी निर्भर करता है, इसलिए उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। फिर भी, मौजूदा संकेत बताते हैं कि आने वाले समय में एल्युमिनियम सेक्टर निवेश के लिए एक मजबूत अवसर बन सकता है। (C- cnbctv18)