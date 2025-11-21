99% से ज्यादा लुढ़क गया था यह पावर शेयर, अब 3300% की आई तूफानी तेजी

संक्षेप: जेपी पावर के शेयर पिछले सालों में 99% से ज्यादा टूटकर 60 पैसे पर पहुंच गए थे। हालांकि, इधर कुछ सालों में कंपनी के शेयरों में 3300% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 20.54 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।

जेपी ग्रुप की कंपनी जेपी पावर (जयप्रकाश पावर वेंचर्स) के शेयरों में पिछले दो दिन में तूफानी तेजी आई है। पिछले दो दिन में जेपी पावर के शेयर 29 पर्सेंट उछल गए हैं। हालांकि, शुक्रवार को कंपनी के शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला है और जेपी पावर के शेयर गिरावट के साथ 20.54 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। जेपी पावर के शेयर पिछले सालों में 99 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़ककर 60 पैसे पर पहुंच गए थे। हालांकि, इधर कुछ सालों में जेपी पावर के शेयरों में 3300 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है।

99% से ज्यादा टूट गए थे जेपी पावर के शेयर

जेपी ग्रुप की कंपनी जेपी पावर के शेयर 99 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए थे। जेपी पावर के शेयर 4 जनवरी 2008 को 137 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर लुढ़कते हुए 27 मार्च 2020 को 60 पैसे पर जा पहुंचे थे। हालांकि, इस लेवल तक पहुंचने के बाद जेपी पावर के शेयरों में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 60 पैसे के लेवल से कंपनी के शेयर पिछले पांच साल से कुछ ज्यादा समय में 3300 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। जेपी पावर के शेयर 21 नवंबर 2025 को 20.54 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 27.62 रुपये है। वहीं, जेपी पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 12.35 रुपये है।

इस वजह से दो दिन में 29% चढ़ गए कंपनी के शेयर

एक बड़े बिजनेस अपडेट के बाद पिछले 2 दिन में जेपी पावर के शेयरों में 29 पर्सेंट की तेजी आई। अडानी ग्रुप को जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) के अधिग्रहण के लिए कर्जदाताओं की मंजूरी मिल गई है। कर्जदाताओं की समिति (कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स या COC) ने अडानी ग्रुप के पक्ष में वोट किया है। अडानी ग्रुप के 14,535 करोड़ रुपये के अधिग्रहण प्रस्ताव में प्रतिद्वंद्वी बोलीदाताओं की तुलना में शुरुआत में अधिक भुगतान शामिल है। अडानी ग्रुप को क्रेडिटर्स से सबसे अधिक 89 पर्सेंट वोट मिले। उसके बाद डालमिया सीमेंट (भारत) और वेदांता ग्रुप का स्थान रहा। जयप्रकाश एसोसिएट्स की जेपी पावर में करीब 24 पर्सेंट हिस्सेदारी है।