अडानी खरीद सकती है यह कंपनी, खबर आते ही रॉकेट बना पावर शेयर, ₹19 पर आया भाव

JP Power Share: जेपी पावर वेंचर्स (JP Power) के शेयरों में आज बुधवार को मजबूत तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर इंट्राडे ट्रेड में 9% तक उछलकर ₹19.25 के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गए। सुबह 11:50 बजे के आसपास शेयर कीमत 5.5% की बढ़त के साथ ₹18.63 पर कारोबार कर रही थी। शेयरों में इस तेजी के पीछे अडानी समूह से जुड़ी एक खबर है। दरअसल, अडानी ग्रुप द्वारा दिवालिया जयप्रकाश असोसिएट्स (JAL) के अधिग्रहण की दौड़ में वेदांता को पछाड़ने की संभावित खबरें हैं। जेएएल के पास जेपी पावर में लगभग 24% हिस्सेदारी है, इसलिए बाजार मान रहा है कि अगर अडानी ग्रुप सौदा जीतता है तो इससे जेपी पावर के बिजनेस को बड़ा फायदा मिल सकता है।

निवेशकों में आशावाद INVAsset PMS के बिजनेस हेड हर्षल दासानी के मुताबिक, 'जेपी पावर के शेयरों में तेज़ उछाल निवेशकों की उस उम्मीद को दर्शाता है कि अडानी ग्रुप, जेएएल के प्रमुख दावेदार के रूप में उभर सकता है। एक वित्तीय रूप से मजबूत ग्रुप द्वारा संभावित नियंत्रण से कंपनी के बैलेंस शीट, प्रबंधन क्षमता और विकास संभावनाओं को बढ़ावा मिल सकता है।' उन्होंने यह भी कहा कि यह तेजी अभी मूलभूत कारणों से अधिक फॉरवर्ड-लुकिंग आशावाद पर आधारित है। सौदे की शर्तों, कर्जदाताओं की मंजूरी और जेएएल की शेयरहोल्डिंग के भविष्य को लेकर स्पष्टता आने पर ही यह तेजी टिकेगी।

अडानी को कर्जदाताओं का समर्थन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जेपी असोसिएट्स के कर्जदाताओं ने अदाणी के प्रस्ताव को वेदांता के मुकाबले अधिक महत्व दिया है, जबकि वेदांता की बोली मूल्य में ज्यादा थी। वेदांता की बोली ₹17,000 करोड़ और अडानी की बोली ₹13,500 करोड़ की थी। इसके बावजूद कर्जदाताओं ने अदाणी को प्राथमिकता दी क्योंकि उनकी बोली में उच्च एडवांस पेमेंट और कम भुगतान अवधि (1.5–2 साल) शामिल है। वेदांता ने भुगतान के लिए 5 साल का समय प्रस्तावित किया था, जो कर्जदाताओं को कम आकर्षक लगा। अन्य दावेदारों में दलमिया भारत, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक शामिल थे। वहीं कंट्रोलिंग शेयरधारक मनोज गौड़ ने आखिरी समय में बोली लगाई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया।