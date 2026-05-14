जेपी मॉर्गन ने इस शेयर का टार्गेट प्राइस ₹6,000 से घटाकर ₹4,000 कर दिया, 19% टूट गया स्टॉक

केन्स टेक्नोलॉजी के कमजोर Q4 नतीजों के बाद शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जेपी मॉर्गन ने रेटिंग घटाकर Neutral और टार्गेट प्राइस 6000 से घटाकर ₹4,000 कर दिया है।

Stock Crash: केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड (Kaynes Technology India Ltd.) के शेयर बेचने की होड़ मची हुई है। धड़ाधड़ बिकवाली के बीच आज यानी गुरुवार, 14 मई को करीब 19% तक टूट गए। मार्च तिमाही के कमजोर नतीजों और ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन द्वारा रेटिंग डाउनग्रेड किए जाने के बाद निवेशकों में भारी बिकवाली देखने को मिली। ब्रोक्रेज फर्म ने शेयर का टार्गेट प्राइस भी कम कर दिया है।

यह शेयर आज शुरुआती कारोबार में ही बीएसई पर ₹3,366 तक फिसल गया और अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹3,295.65 के करीब पहुंच गया। इससे पहले गुरुवार को यह स्टॉक 4177.85 पर बंद हुआ था।

हर मोर्चे पर कमजोर रहे नतीजे कंपनी के तिमाही नतीजे बाजार के अनुमान से काफी नीचे रहे। केन्स टेक्नोलॉजी का रेवेन्यू ₹1,242 करोड़ रहा, जबकि बाजार को ₹1,508 करोड़ की उम्मीद थी। EBITDA भी अनुमान से कमजोर रहा। कंपनी का EBITDA ₹193 करोड़ रहा, जबकि अनुमान ₹243 करोड़ का था। EBITDA मार्जिन 15.5% रहा, जो अनुमानित 16.1% से कम है।

सबसे बड़ा झटका मुनाफे में देखने को मिला। कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹91.2 करोड़ रहा, जबकि एनालिस्ट ₹172 करोड़ की उम्मीद कर रहे थे।

कंपनी अपने ही अनुमान से चूकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 51% रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाया था, लेकिन रियल ग्रोथ सिर्फ 33% रही। कंपनी ने यह भी कहा था कि वित्त वर्ष के अंत तक मार्जिन 17% रहेगा, जबकि वास्तविक मार्जिन 15.8% पर आकर रुका। कंपनी ने पहले चौथी तिमाही में ₹1,700 करोड़ के रेवेन्यू का अनुमान जताया था, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे काफी कम रहा।

कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल ने बढ़ाई चिंता निवेशकों की चिंता का बड़ा कारण कंपनी का कमजोर कैश फ्लो भी बना। केन्स टेक्नोलॉजी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो तिमाही में ₹600 करोड़ निगेटिव रहा। इसके अलावा कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़कर 125 दिन हो गया, जो पहले 84 दिन था। यानी कंपनी को अपने निवेश को नकदी में बदलने में ज्यादा समय लग रहा है।

ऑर्डर बुक मजबूत, कर्ज में कमी हालांकि कुछ सकारात्मक संकेत भी रहे। कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर ₹8,366 करोड़ पहुंच गई, जो पिछले वित्त वर्ष में ₹6,596 करोड़ थी। कंपनी का नेट डेट भी घटकर ₹207 करोड़ रह गया, जो पहले ₹581 करोड़ था।

जेपी मॉर्गन ने घटाई रेटिंग और टार्गेट प्राइस जेपी मॉर्गन ने केन्स टेक्नोलॉजी की रेटिंग “Overweight” से घटाकर “Neutral” कर दी है। साथ ही टार्गेट प्राइस ₹6,000 से घटाकर ₹4,000 कर दिया गया। ब्रोकरेज ने अगले दो वर्षों के लिए कंपनी की कमाई के अनुमान में 12% से 17% तक की कटौती की है। जेपी मॉर्गन का मानना है कि कंपनी को अब निवेशकों का भरोसा दोबारा जीतने के लिए वास्तविक प्रदर्शन से साबित करना होगा।

CLSA ने भी जताई चिंता ब्रोकरेज CLSA ने भी नतीजों के बाद स्टॉक में नकारात्मक प्रतिक्रिया की आशंका जताई है। हालांकि, उसने अभी भी “Outperform” रेटिंग बरकरार रखी है और ₹4,200 का टार्गेट दिया है।