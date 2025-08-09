jp associates share price crash from 290 rs to 3 rs continue surge dalmia and adani top bidders ₹290 से टूटकर ₹3 पर था यह शेयर, अब खरीदने की है लूट, अडानी की झोली में आएगी कंपनी?, Business Hindi News - Hindustan
₹290 से टूटकर ₹3 पर था यह शेयर, अब खरीदने की है लूट, अडानी की झोली में आएगी कंपनी?

कुछ साल पहले इस शेयर की कीमत ₹290 के पार तक गई थी लेकिन बाद में बड़ी गिरावट आई और भाव 3 रुपये के स्तर पर आ गया। बीते शुक्रवार को जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर में तूफानी तेजी दर्ज की गई। इसकी बड़ी वजह कंपनी को खरीदने की रेस में अडानी समूह का सबसे आगे होना है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 11:17 AM
Jaiprakash associates share: बीते शुक्रवार को जब शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई, उसी दौरान जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के शेयर में तूफानी तेजी दर्ज की गई। इस शेयर की एक दिन पहले की क्लोजिंग 3.62 रुपये थी जिसमें शुक्रवार को 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और भाव 3.80 रुपये तक पहुंच गया। कुछ साल पहले इस शेयर की कीमत ₹290 के पार तक गई थी लेकिन बाद में बड़ी गिरावट आई और भाव 3 रुपये के स्तर पर आ गया। हालांकि, बीते कुछ दिनों से लगातार इस शेयर में तेजी देखी जा रही है। इसकी बड़ी वजह कंपनी को खरीदने की रेस में अडानी समूह का सबसे आगे होना है।

दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी

कर्ज में डूबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स दिवालिया प्रक्रिया से कंपनी गुजर रही है। इस कंपनी को खरीदने के लिए कई बड़े कारोबारी समूह ने बोलियां जमा कराई हैं। बिजनेस लाइन की एक खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पुनीत डालमिया समर्थित डालमिया भारत और गौतम अडानी की अडानी एंटरप्राइजेज शीर्ष दो बोलीदाता हैं। इसमें भी अडानी समूह जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण के लिए आक्रामक रुख अपना रहा है। मतलब ये कि कंपनी को खरीदने के लिए अडानी समूह बिना शर्त भी बोली लगा चुका है।

संशोधित बोलियों का दूसरा दौर आने की संभावना

बिजनेस लाइन की खबर के मुताबिक मौजूदा कंपनियों की ओर से संशोधित बोलियों का दूसरा दौर आने की संभावना है। अगस्त के मध्य तक बोलियां जमा होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि डालमिया और अडानी समूह के अलावा अन्य दावेदारों में खनन दिग्गज अनिल अग्रवाल की वेदांता, नवीन जिंदल समर्थित जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक शामिल हैं। अब तक बोलियां "सशर्त" थीं लेकिन अब लेंडर ने कंपनियों को बिना शर्त बोलियां जमा करने को कहा है। मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया- अडानी ने बिना शर्त बोलियां जमा की हैं। अडानी ने कथित तौर पर एक बड़ा एडवांस कैश पेमेंट करने की पेशकश की है। सूत्र ने यह भी बताया कि कुछ बोलीदाताओं ने प्रस्तावों की समीक्षा करने और नई बोलियां जमा करने की इच्छा व्यक्त की है।

