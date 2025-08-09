₹290 से टूटकर ₹3 पर था यह शेयर, अब खरीदने की है लूट, अडानी की झोली में आएगी कंपनी?

कुछ साल पहले इस शेयर की कीमत ₹290 के पार तक गई थी लेकिन बाद में बड़ी गिरावट आई और भाव 3 रुपये के स्तर पर आ गया। बीते शुक्रवार को जयप्रकाश एसोसिएट्स के शेयर में तूफानी तेजी दर्ज की गई। इसकी बड़ी वजह कंपनी को खरीदने की रेस में अडानी समूह का सबसे आगे होना है।

Jaiprakash associates share: बीते शुक्रवार को जब शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई, उसी दौरान जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के शेयर में तूफानी तेजी दर्ज की गई। इस शेयर की एक दिन पहले की क्लोजिंग 3.62 रुपये थी जिसमें शुक्रवार को 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लगा और भाव 3.80 रुपये तक पहुंच गया। कुछ साल पहले इस शेयर की कीमत ₹290 के पार तक गई थी लेकिन बाद में बड़ी गिरावट आई और भाव 3 रुपये के स्तर पर आ गया। हालांकि, बीते कुछ दिनों से लगातार इस शेयर में तेजी देखी जा रही है। इसकी बड़ी वजह कंपनी को खरीदने की रेस में अडानी समूह का सबसे आगे होना है।

दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी कर्ज में डूबी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स दिवालिया प्रक्रिया से कंपनी गुजर रही है। इस कंपनी को खरीदने के लिए कई बड़े कारोबारी समूह ने बोलियां जमा कराई हैं। बिजनेस लाइन की एक खबर में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पुनीत डालमिया समर्थित डालमिया भारत और गौतम अडानी की अडानी एंटरप्राइजेज शीर्ष दो बोलीदाता हैं। इसमें भी अडानी समूह जयप्रकाश एसोसिएट्स के अधिग्रहण के लिए आक्रामक रुख अपना रहा है। मतलब ये कि कंपनी को खरीदने के लिए अडानी समूह बिना शर्त भी बोली लगा चुका है।