DA Hike: सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा! DA बढ़ा, सैलरी में होगा इतना इजाफा

Tamil Nadu DA Hike News: जोशेफ विजय (Joseph vijay) के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। DA अब 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। इस फैसले से करीब 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।

Tamil Nadu DA Hike News: तमिलनाडु के लाखों सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जोशेफ विजय (Joseph vijay) की सरकार ने महंगाई भत्ते यानी DA (Dearness Allowance) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों का DA 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी, जिससे कर्मचारियों को आने वाले महीनों में बढ़ी हुई सैलरी और एरियर का भी फायदा मिल सकता है।

राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से खाद्य पदार्थों, ईंधन, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे आम लोगों के घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में DA बढ़ोतरी कर्मचारियों की आय में थोड़ी राहत लेकर आएगी।

हर साल 1,230 करोड़ का अतिरिक्त बोझ

तमिलनाडु सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक इस DA बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बावजूद सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए जरूरी अतिरिक्त फंड जारी करने का फैसला किया है।

बढ़ेगी टेक-होम सैलरी

दरअसल, महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का वह हिस्सा होता है, जिसे बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर महंगाई दर के हिसाब से इसमें बदलाव करती रहती हैं, जब भी DA बढ़ता है, कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी यानी हाथ में आने वाली रकम भी बढ़ जाती है। इसी वजह से सरकारी कर्मचारियों के बीच DA हाइक को लेकर हमेशा खास उत्साह रहता है।

एक्सपर्ट का मानना है कि तमिलनाडु सरकार का यह फैसला दूसरे राज्यों के कर्मचारियों की उम्मीदें भी बढ़ा सकता है। कई राज्यों में अभी भी कर्मचारी DA बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। अगर अन्य राज्य सरकारें भी इसी तरह कदम उठाती हैं, तो देशभर में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सकती है।

इस फैसले का आर्थिक असर भी देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की आय बढ़ने से बाजार में खर्च बढ़ेगा, जिससे स्थानीय कारोबार और उपभोक्ता मांग को मजबूती मिल सकती है। खासकर त्योहारों और शादी के सीजन में बढ़ी हुई सैलरी का असर बाजार में साफ दिखाई दे सकता है। हालांकि, कुछ आर्थिक विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि लगातार बढ़ते वेतन और भत्तों का असर राज्य सरकारों के वित्तीय संतुलन पर पड़ सकता है। लेकिन, कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में DA बढ़ोतरी जरूरी है, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है।