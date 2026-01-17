5वीं बार बोनस शेयर दे रही कंपनी, रिकॉर्ड डेट 26 जनवरी से पहले, मिलेंगे 5 शेयर फ्री

संक्षेप: Penny Stock: पेनी स्टॉक जोनजुआ ओवरसीज लिमिटेड (Jonjua Overseas Ltd) ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को 5 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया गया है। जिसके लिए तय रिकॉर्ड डेट 26 जनवरी से पहले है।

Penny Stock: पेनी स्टॉक जोनजुआ ओवरसीज लिमिटेड (Jonjua Overseas Ltd) ने बोनस शेयर का ऐलान किया है। कंपनी की तरफ से योग्य निवेशकों को 5 शेयर बोनस के तौर पर देने का फैसला किया गया है। जिसके लिए तय रिकॉर्ड डेट 26 जनवरी से पहले है। बता दें, इस पेनी स्टॉक का भाव 10 रुपये से कम का है।

कब है रिकॉर्ड डेट एक्सचेंज को दी जानकारी में जोनजुआ लिमिटेड ने बताया है कि 40 शेयर पर योग्य निवेशकों को 5 शेयर बोनस के तौर पर दिया जाएगा। इस बोनस इश्यू के लिए कंपनी ने 23 जनवरी की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है। जिसमें अब ज्यादा दिन नहीं बचा है।

5वीं बार बोनस शेयर दे रही है कंपनी 2019 में कंपनी ने 25 शेयर पर 1 शेयर बोनस के तौर पर दिया था। दूसरी बार कंपनी ने 2021 में बोनस शेयर दिया था। तब योग्य निवेशकों को 37 शेयर पर 5 शेयर बोनस के तौर पर दिया गया था। 2022 में कंपनी ने 23 शेयर पर 4 शेयर बोनस दिया था। चौथी और आखिरी बार कंपनी ने 2023 में कंपनी बोनस शेयर बांटा था। तब कंपनी ने 50 शेयर पर 9 शेयर बोनस के तौर पर दिया था।

शेयरों का प्रदर्शन कैसा? शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर जोनजुआ ओवरसीज लिमिटेड के शेयर 8.08 प्रतिशत की तेजी के साथ 6.02 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 30 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने में यह स्टॉक 43 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 35 प्रतिशत गिरा है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 12.38 रुपये और 52 वीक लो लेवल 5.51 रुपये रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 14.60 करोड़ रुपये का है।

दो साल में यह स्टॉक 43 प्रतिशत लुढ़का है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 27 प्रतिशत गिरा है। 5 साल में स्टॉक का भाव 77 प्रतिशत टूट चुका है।