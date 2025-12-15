Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Jonjua Overseas Ltd share in focus today after bonus stock releated news 12 percent jumps price
6वीं बार बोनस शेयर देने की तैयारी में पेनी स्टॉक, तगड़ी खरीदारी शुरू, 12% चढ़ा भाव

6वीं बार बोनस शेयर देने की तैयारी में पेनी स्टॉक, तगड़ी खरीदारी शुरू, 12% चढ़ा भाव

संक्षेप:

Bonus Share: पांच बार निवेशकों को बोनस शेयर दे चुकी कंपनी जोंजुआ ओवरसिज लिमिटेड (Jonjua Overseas Ltd) एक बार फिर से चर्चा में है। कंपनी 6वीं बार बोनस शेयर देने की तैयारी में है। इसके लिए एक्सचेंज को जानकारी दे दी गई है।

Dec 15, 2025 09:47 am IST
Bonus Share: पांच बार निवेशकों को बोनस शेयर दे चुकी कंपनी जोंजुआ ओवरसिज लिमिटेड (Jonjua Overseas Ltd) एक बार फिर से चर्चा में है। कंपनी 6वीं बार बोनस शेयर देने की तैयारी में है। इसके लिए एक्सचेंज को जानकारी दे दी गई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोमवार यानी आज जोंजुआ ओवरसिज लिमिटेड के शेयरों की तगड़ी खरीदारी चालू हो गई है। शुरुआती कारोबार में स्टॉक 12 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 8.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। यह स्थिति तब है जब शेयर बाजार आज सुबह गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। बता दें, सोमवार की सुबह बीएसई में जोंजुआ ओवरसिज लिमिटेड का शेयर बीएसई में 7.69 रुपये के लेवल पर खुला था।

किस दिन है बोर्ड की मीटिंग

13 दिसंबर को कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा कि 18 दिसंबर को बोर्ड की मीटिंग है। इस मीटिंग के एजेंडा में बोनस शेयर पर फैसला भी शामिल है। अगर जोंजुआ ओवरसिज लिमिटेड के बोर्ड ने बोनस शेयर देने के लिए सहमति दी। तब कंपनी 6वीं बार एक्सचेंज में एक्स-बोनस ट्रेड करेगी।

कब-कब बोनस शेयर दे चुकी है कंपनी

इस पेनी स्टॉक ने पहली बार निवेशकों को 2025 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी की तरफ से 25 शेयर पर एक शेयर बोनस दिया गया था। दूसरी बार कंपनी ने 2021 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी की तरफ से 37 शेयर पर 5 शेयर बोनस दिया गया था। 2022 में कंपनी ने 23 शेयर पर 4 शेयर योग्य निवेशकों को बोनस दिया था। 2023 में जोंजुआ ओवरसिज लिमिटेड ने 50 शेयर पर 9 शेयर बोनस के तौर पर बांटे थे। बता दें, आखिरी बार कंपनी 28 जुलाई 2025 को एक्स-बोनस ट्रेड की थी। तब योग्य निवेशकों को 20 शेयर पर 1 शेयर फ्री मिला था। अब देखना होगा कि इस बार कंपनी अगर बोनस शेयर देती है तो उसका अनुपात क्या होगा।

शेयर बाजार में क्या है स्थिति?

आज भले ही जोंजुआ ओवरसिज लिमिटेड के शेयरों में उछाल देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बाद भी एक साल में यह स्टॉक करीब 26 प्रतिशत लुढ़क चुका है। वहीं, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 69 प्रतिशत टूट चुका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

