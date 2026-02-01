Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Jonjua Overseas given 26 bonus Share Stock Price below 5 rupee know details
26 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी, 7 बार दिया है तोहफा, 5 रुपये से कम है शेयर का दाम

26 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी, 7 बार दिया है तोहफा, 5 रुपये से कम है शेयर का दाम

संक्षेप:

पेनी स्टॉक जोन्जुआ ओवरसीज ने साल 2019 से लेकर अब तक निवेशकों को 7 बार बोनस शेयर दिए हैं, कंपनी ने टोटल 26 बोनस शेयर बांटे हैं। जोन्जुआ ओवरसीज ने हाल में 5:40 के रेशियो में बोनस शेयर दिए हैं।

Feb 01, 2026 09:50 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पेनी स्टॉक जोन्जुआ ओवरसीज ने हाल में अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा दिया है। जोन्जुआ ओवरसीज ने निवेशकों को बोनस शेयर दिए हैं। कंपनी ने 5:40 के रेशियो में बोनस शेयर बांटे हैं। यानी, कंपनी ने हर 40 शेयर पर 5 फ्री शेयर दिए हैं। कंपनी लगातार अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर बांट रही है। जोन्जुआ ओवरसीज ने साल 2019 से लेकर अब तक निवेशकों को 7 बार बोनस शेयर दिए हैं, कंपनी ने टोटल 26 बोनस शेयर बांटे हैं। जोन्जुआ ओवरसीज के शेयर शुक्रवार को BSE में 4.67 रुपये पर बंद हुए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अब तक 26 बोनस शेयर बांट चुकी है कंपनी
जोन्जुआ ओवरसीज (Jonjua Overseas) अपने शेयरधारकों को लगातार बोनस शेयर बांटती आ रही है। Trendlyne के डेटा के मुताबिक, कंपनी ने साल 2019 से लेकर अब तक अपने निवेशकों को 7 बार बोनस शेयर दिए हैं। कंपनी ने अक्टूबर 2019 में 1:25 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 25 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा। जोन्जुआ ओवरसीज ने जुलाई 2020 में 1:43 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 43 शेयर पर 1 बोनस शेयर दिया। कंपनी ने जुलाई 2021 में 5:37 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। यानी, कंपनी ने हर 37 शेयर पर 5 बोनस शेयर बांटे। जोन्जुआ ओवरसीज ने अक्टूबर 2022 में 4:23 के रेशियो में बोनस शेयर दिए। वहीं, अक्टूबर 2023 में 9:50 के अनुपात में बोनस शेयर बांटे। यानी, कंपनी ने हर 50 शेयर पर 9 बोनस शेयर दिए। जोन्जुआ ओवरसीज ने जुलाई 2025 में 1:20 और जनवरी 2026 में 5:40 के रेशियो में बोनस शेयर दिए।

ये भी पढ़ें:सोने-चांदी कीमतें आज भी धड़ाम, चांदी ₹1.54 लाख और सोना ₹38000 हुआ सस्ता

87% से ज्यादा लुढ़क गए हैं कंपनी के शेयर
जोन्जुआ ओवरसीज (Jonjua Overseas) के शेयर पिछले 5 साल में 87.39 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 3 फरवरी 2021 को 37.04 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 30 जनवरी 2026 को BSE में 4.67 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 56 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल में जोन्जुआ ओवरसीज के शेयर करीब 45 पर्सेंट टूट गए हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 30 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयर 43 पर्सेंट टूटे हैं। जोन्जुआ ओवरसीज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 11 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 3.83 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Penny Stock अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,