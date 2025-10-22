खतरे में नौकरी: अमेजन में 6 लाख लोगों की नौकरी खा जाएंगे रोबोट, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट

संक्षेप: Robot Vs Human: न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेजन के कार्यकारी अधिकारियों का मानना है कि कंपनी अपनी अगली बड़ी परिवर्तन के करीब पहुंच रही है। इसके तहत, 6 लाख से अधिक नौकरियां रोबोट्स से बदल दी जाएंगी।

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेजन के कार्यकारी अधिकारियों का मानना है कि कंपनी अपनी अगली बड़ी परिवर्तन के करीब पहुंच रही है। इसके तहत, 6 लाख से अधिक नौकरियां रोबोट्स से बदल दी जाएंगी। कंपनी का ऑटोमेशन दल उम्मीद करता है कि 2027 तक, अमेजन को अमेरिका में 1,60,000 नए कर्मचारियों को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कंपनी को क्या फायदा होगा? इस ऑटोमेशन सेअमेजन को हर आइटम को उठाने, पैक करने और डिलीवर करने में करीब 30 सेंट की बचत होगी। अनुमान है कि 2025 से 2027 के बीच यह ऑटोमेशन कंपनी को लगभग 12.6 अरब डॉलर के ऑपरेशनल खर्च की बचत करा सकता है। कंपनी का लक्ष्य ऐसी वेयरहाउस बनाने का है, जहां बहुत कम इंसान काम करें और जो सुपरफास्ट डिलीवरी के लिए बने हों।

अमेजन की प्रतिक्रिया क्या है? अमेजन ने एक बयान जारी कर कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के पास मौजूद दस्तावेज अधूरे हैं और कंपनी की पूरी भर्ती रणनीति को नहीं दिखाते। एक प्रवक्ता ने कहा कि ये दस्तावेज कंपनी के भीतर के एक ही समूह का नजरिया हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमेजन आने वाली छुट्टियों के सीजन के लिए 2,50,000 स्टाफ को नियुक्त करने की योजना बना रहा है, लेकिन यह नहीं बताया कि इनमें से कितनी नौकरियां स्थायी होंगी।

अमेजन में वैश्विक परिचालन की देखरेख करने वाले उदित मदान ने एक साक्षात्कार में कहा कि कंपनी के पास रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए स्वचालन बचत का उपयोग करने की एक लंबी परंपरा है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक डिलीवरी डिपो स्थापित करने का हालिया प्रयास भी शामिल है। रिपोर्ट में मदन के हवाले से कहा गया है, "आपके पास व्यवसाय के एक हिस्से में दक्षता है, यह पूरी कहानी नहीं बताता है कि इसका कुल प्रभाव क्या हो सकता है।