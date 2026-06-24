जीवियल इंडस्ट्रीज IPO में पैसा लगाएं या बचाएं? दूसरे दिन 33% हुआ सब्सक्राइब; जानिए GMP समेत पूरी डिटेल

शेयर बाजार में इस समय IPO का सीजन चल रहा है और कई नई कंपनियां निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए पब्लिक इश्यू लेकर आ रही हैं। इसी कड़ी में जीवियल इंडस्ट्रीज (Jivial Industries) का IPO भी 23 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला, लेकिन दूसरे दिन तक इसे निवेशकों की ओर से उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, IPO दूसरे दिन दोपहर तक कुल 33% ही सब्सक्राइब हो पाया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

जीवियल इंडस्ट्रीज़ (Jivial Industries) ने अपने IPO का प्राइस ₹196 प्रति शेयर तय किया है। यह इश्यू 25 जून तक खुला रहेगा। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम 1,200 शेयरों का एक लॉट निर्धारित किया गया है, जिसके लिए करीब ₹2.35 लाख का निवेश करना होगा। यही वजह है कि कई छोटे निवेशक इस इश्यू से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं।

कंपनी की शुरुआत साल 2021 में हुई थी और यह एल्युमिनियम रेलिंग सिस्टम तथा आर्किटेक्चरल हार्डवेयर के निर्माण का काम करती है। इसके उत्पादों का उपयोग रिहायशी, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में हैंडरेल, स्पिगॉट, ब्रैकेट, लॉक, एंड कैप, जॉइन्टर और अन्य एल्युमिनियम फिटिंग्स शामिल हैं। कंपनी गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मजबूत उपस्थिति रखती है और ओमान जैसे विदेशी बाजारों में भी अपने उत्पाद निर्यात करती है।

सब्सक्रिप्शन की बात करें तो दूसरे दिन तक रिटेल निवेशकों का हिस्सा केवल 7% सब्सक्राइब हुआ है, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NII) की कैटेगिरी में 59% आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर कंपनी को 15.50 लाख शेयरों के मुकाबले लगभग 5.11 लाख शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं।

ग्रे मार्केट की बात करें तो जीवियल इंडस्ट्रीज़ (Jivial Industries) IPO का GMP (Grey Market Premium) फिलहाल शून्य रुपये है। इसका मतलब है कि ग्रे मार्केट में शेयर अपने इश्यू प्राइस ₹196 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। आमतौर पर मजबूत GMP को लिस्टिंग गेन का संकेत माना जाता है, लेकिन फिलहाल इस IPO में ऐसा कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है।

कंपनी वित्तीय रूप से भी अच्छी स्थिति में नजर आती है। दिसंबर 2025 तक के नौ महीनों में कंपनी ने ₹12.2 करोड़ का राजस्व और ₹2.95 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। वहीं FY25 में कंपनी की कुल आय ₹12.07 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹2.97 करोड़ रहा। खास बात यह है कि कंपनी पर केवल ₹1.23 करोड़ का कर्ज है, जो इसे अपेक्षाकृत कम ऋण वाली कंपनी बनाता है।

इस IPO का कुल साइज ₹31.99 करोड़ है, जिसमें ₹26.65 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹5.34 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। कंपनी इस राशि का उपयोग नई मशीनरी खरीदने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने, फैक्ट्री अपग्रेडेशन और अन्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी।