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जीवियल इंडस्ट्रीज IPO में पैसा लगाएं या बचाएं? दूसरे दिन 33% हुआ सब्सक्राइब; जानिए GMP समेत पूरी डिटेल

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मुख्य बातें

  • जीवियल इंडस्ट्रीज IPO को दूसरे दिन तक केवल 33% सब्सक्रिप्शन मिला है, जबकि रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी महज 7% भरी गई है
  • कंपनी का IPO ₹196 प्रति शेयर के भाव पर खुला है और इसका GMP फिलहाल शून्य पर बना हुआ है
  • IPO के जरिए कंपनी ₹31.99 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है
जीवियल इंडस्ट्रीज IPO में पैसा लगाएं या बचाएं? दूसरे दिन 33% हुआ सब्सक्राइब; जानिए GMP समेत पूरी डिटेल

शेयर बाजार में इस समय IPO का सीजन चल रहा है और कई नई कंपनियां निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए पब्लिक इश्यू लेकर आ रही हैं। इसी कड़ी में जीवियल इंडस्ट्रीज (Jivial Industries) का IPO भी 23 जून को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला, लेकिन दूसरे दिन तक इसे निवेशकों की ओर से उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, IPO दूसरे दिन दोपहर तक कुल 33% ही सब्सक्राइब हो पाया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

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जीवियल इंडस्ट्रीज़ (Jivial Industries) ने अपने IPO का प्राइस ₹196 प्रति शेयर तय किया है। यह इश्यू 25 जून तक खुला रहेगा। रिटेल निवेशकों के लिए न्यूनतम 1,200 शेयरों का एक लॉट निर्धारित किया गया है, जिसके लिए करीब ₹2.35 लाख का निवेश करना होगा। यही वजह है कि कई छोटे निवेशक इस इश्यू से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं।

कंपनी की शुरुआत साल 2021 में हुई थी और यह एल्युमिनियम रेलिंग सिस्टम तथा आर्किटेक्चरल हार्डवेयर के निर्माण का काम करती है। इसके उत्पादों का उपयोग रिहायशी, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। कंपनी के प्रमुख उत्पादों में हैंडरेल, स्पिगॉट, ब्रैकेट, लॉक, एंड कैप, जॉइन्टर और अन्य एल्युमिनियम फिटिंग्स शामिल हैं। कंपनी गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मजबूत उपस्थिति रखती है और ओमान जैसे विदेशी बाजारों में भी अपने उत्पाद निर्यात करती है।

सब्सक्रिप्शन की बात करें तो दूसरे दिन तक रिटेल निवेशकों का हिस्सा केवल 7% सब्सक्राइब हुआ है, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों (NII) की कैटेगिरी में 59% आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर कंपनी को 15.50 लाख शेयरों के मुकाबले लगभग 5.11 लाख शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं।

ग्रे मार्केट की बात करें तो जीवियल इंडस्ट्रीज़ (Jivial Industries) IPO का GMP (Grey Market Premium) फिलहाल शून्य रुपये है। इसका मतलब है कि ग्रे मार्केट में शेयर अपने इश्यू प्राइस ₹196 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। आमतौर पर मजबूत GMP को लिस्टिंग गेन का संकेत माना जाता है, लेकिन फिलहाल इस IPO में ऐसा कोई उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है।

कंपनी वित्तीय रूप से भी अच्छी स्थिति में नजर आती है। दिसंबर 2025 तक के नौ महीनों में कंपनी ने ₹12.2 करोड़ का राजस्व और ₹2.95 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया। वहीं FY25 में कंपनी की कुल आय ₹12.07 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹2.97 करोड़ रहा। खास बात यह है कि कंपनी पर केवल ₹1.23 करोड़ का कर्ज है, जो इसे अपेक्षाकृत कम ऋण वाली कंपनी बनाता है।

इस IPO का कुल साइज ₹31.99 करोड़ है, जिसमें ₹26.65 करोड़ का फ्रेश इश्यू और ₹5.34 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। कंपनी इस राशि का उपयोग नई मशीनरी खरीदने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने, फैक्ट्री अपग्रेडेशन और अन्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी।

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अब निवेशकों की नजर 25 जून तक मिलने वाली अंतिम सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग से पहले GMP में होने वाले बदलाव पर रहेगी। अगर अंतिम दिन मांग बढ़ती है, तो IPO को बेहतर प्रतिक्रिया मिल सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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