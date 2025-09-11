Jioblackrock mutual fund launch first active equity scheme flexiCap fund hints at more in pipeline जियोब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड की बड़ी तैयारी, निवेशकों के लिए लॉन्च हो रहा यह प्रोडक्ट, Business Hindi News - Hindustan
जियोब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड की बड़ी तैयारी, निवेशकों के लिए लॉन्च हो रहा यह प्रोडक्ट

जियोब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने बताया कि 'जियोब्लैकरॉक फ्लेक्सीकैप फंड' उसका पहला एक्टिव इक्विटी फंड है जबकि इस वित्त वर्ष में तीन-चार अन्य सक्रिय इक्विटी फंड भी जारी किए जा सकते हैं। इसे 23 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 07:52 PM
मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल अपने ज्वाइंट वेंचर के साथ अपना पहला एक्टिव इक्विटी प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। जियोब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने बताया कि 'जियोब्लैकरॉक फ्लेक्सीकैप फंड' उसका पहला एक्टिव इक्विटी फंड है जबकि इस वित्त वर्ष में तीन-चार अन्य सक्रिय इक्विटी फंड भी जारी किए जा सकते हैं। यह 23 सितंबर को पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इसे कंपनी के 'सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी' (एसएई) प्लेटफॉर्म पर जारी किए जाने की योजना है। वहीं, कंपनी के ईटीएफ समेत अन्य निवेश उत्पाद बाद में पेश किए जाएंगे।

क्या कहा कंपनी के अधिकारी ने?

जियोब्लैकरॉक एएमसी के मुख्य निवेश अधिकारी ऋषि कोहली ने कहा कि पहला फंड एसएई मंच पर आधारित होगा जो ब्लैकरॉक का वैश्विक स्तर पर आजमाया हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें 95 प्रतिशत निवेश प्रक्रिया टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी जिससे व्यक्तिगत जोखिम और सेंटिमेंट आग्रह कम होगा। कोहली ने कहा- हमें लगता है कि अनिश्चित बाजार माहौल में ऐसा उत्पाद पेश करना उपयुक्त है जो अन्य सक्रिय फंडों की तुलना में कम जोखिम रखता हो और लंबे समय में आकर्षक रिटर्न देने की क्षमता भी रखता हो।

बता दें कि मुकेश अंबानी की रिलायंस की वित्तीय कंपनी जियो फाइनेंशियल और दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति प्रबंधन कंपनी ब्लैकरॉक के बीच गठजोड़ से बनी जियोब्लैकरॉक को मई में लाइसेंस मिला था। हालांकि कंपनी ने अपने पहले फंड से जुटाई जाने वाली राशि के लक्ष्य के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की।

अगस्त में 5 इंडेक्स फंड शुरू

हाल ही में जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट ने न्यू फंड ऑफरिंग (एनएफओ) के तहत 5 इंडेक्स फंड (सूचकांक आधारित फंड) शुरू किए हैं। ये नए फंड- जियोब्लैकरॉक निफ्टी-50 इंडेक्स फंड, जियोब्लैकरॉक निफ्टी नेक्सट-50 इंडेक्स फंड, जियोब्लैकरॉक निफ्टी मिडकैप-150 इंडेक्स फंड, जियोब्लैकरॉक निफ्टी स्मॉलकैप-250 इंडेक्स फंड और जियोब्लैकरॉक निफ्टी 8-13 वर्षीय जी-सेक इंडेक्स फंड हैं। बता दें कि जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैकरॉक की हिस्सेदारी है।

