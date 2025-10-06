JioBlackrock Flexi Cap Fund NFO going to close 7 october no exit load JioBlackrock Flexi Cap Fund NFO कल हो रहा बंद, ₹500 से कर सकते हैं इंवेस्ट, कोई EXIT Load नहीं, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़

JioBlackrock Flexi Cap Fund NFO कल हो रहा बंद, ₹500 से कर सकते हैं इंवेस्ट, कोई EXIT Load नहीं

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 08:43 AM
JioBlackrock Flexi Cap Fund NFO: जियोब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड एनएफओ 7 अक्टूबर यानी कल बंद हो रहा है। यह ओपन-एंडेड फ्लेक्सी कैप फंड 23 सितंबर को खुला था। यानी कल जियोब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड एनएफओ कल बंद हो जाएगा। निवेशकों के पास इस एनएफओ पर दांव लगाने के लिए एक दिन का मौका और है। जियोब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड एनएफओ में कम से कम 500 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। निवेशकों के पास एसआईपी मोड या फिर एक साथ निवेश करने का मौका है। बता दें, इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.50 प्रतिशत है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार JioBlackrock Flexi Cap Fund भारत का पहला ऐसा फंड है। जिसको एआई और ह्यूमन रिसोर्सेज एक साथ मिलकर मैनेज करेंगे। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि इस म्यूचुअल फंड पर दांव लगाने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान से देख लेना आवश्यक है। उनका कहना है कि इस सेगमेंट में 25 स्कीम उपलब्ध हैं। लेकिन यह पहली एआई-ह्यूमन मैनेज फ्लैक्सी कैप स्कीम है।

क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स?

Optima Money Managers के फाउंडर और सीईओ पंकज कहते हैं, “जियोब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड एनएफओ एक ओपन-एंडेड फ्लेक्सी कैप फंड है। 25 से अधिक फंड इस सेगमेंट में उपलब्ध हैं। क्योंकि यह एआई और ह्यूमर रिसोर्स मिलकर मैनेज करेंगे जिसकी वजह से इसे यह सबसे अलग बनाता है। इसकी एआई विशेषता इसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आदि में बैलेंस करने में मदद करेगा। जिससे निवेशकों लॉन्ग टर्म में अधिक रिटर्न मिल सकता है।”

Ya Wealth के डायरेक्टर अनुज गुप्ता कहते हैं, “इस एनएफओ में कोई एक्जिट लोड नहीं है। ऐसे में इंवेस्टर्स किसी भी समय पर इसे बेच सकते हैं।” दोनों ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए इस म्यूचुअल फंड पर दांव लगाने की कोशिश करें।

क्या हैं JioBlackrock Flexi Cap Fund की डीटेल्स

इस म्यूचुअल फंड पर दांव लगाने के लिए कम से कम 500 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.50 प्रतिशत है। तनवी कचेरिया और सुनिल चौधरी इसके फंड मैनेजर हैं।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड्स जोखिमों के अधीन है। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर निवेश करने की सलाह नहीं देता है।)

