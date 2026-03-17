Jio से लेकर Flipkart तक, क्या युद्ध की वजह से लटक जाएंगे ₹70000 करोड़ के IPO
IPO News: शेयर बाजार की खराब स्थिति का असर प्राइमरी मार्केट पर भी पड़ा है। जियो प्लेटफॉर्म्स, फ्लिपकार्ट इंटरनेट, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट जैसी कंपनियों को आईपीओ इस साल आने वाले हैं। सभी बड़ी और चर्चित कंपनियां मिलाकर 70,000 करोड़ रुपये जुटाती हुई नजर आने वाली हैं।
IPO News: शेयर बाजार की खराब स्थिति का असर प्राइमरी मार्केट पर भी पड़ा है। जियो प्लेटफॉर्म्स, फ्लिपकार्ट इंटरनेट, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट जैसी कंपनियों को आईपीओ इस साल आने वाले हैं। सभी बड़ी और चर्चित कंपनियां मिलाकर 70,000 करोड़ रुपये जुटाती हुई नजर आने वाली हैं। लेकिन ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से अब इन कंपनियों के आईपीओ में देरी की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। बता दें, इस साल प्राइमरी मार्केट में थोड़ी सुस्ती सी भी देखी जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इस साल की पहली तिमाही में कुल 16000 करोड़ रुपये का आईपीओ है। एक साल पहले इसी पीरियड में 19000 करोड़ रुपये का आईपीओ आया था।
इस साल लिस्टिंग भी कमजोर हुई है। अबतक आए 9 मेनबोर्ड आईपीओ में से 7 मेनबोर्ड आईपीओ की निगेटिव लिस्टिंग हुई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ईरान के साथ जारी युध्द, वैश्विक बाजार में हलचल ने कंपनियों पर आईपीओ की टाइमलाइन को फिर से सोचने का दबाव बनाया है। उदाहरण के तौर पर PhonePe को देख सकते हैं। फोनेपे ने आईपीओ के प्लान को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार निवेशक आईपीओ के वैल्यूएशन को भी कम करने का दबाव बना रहे हैं।
Jio IPO का क्या?
टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स भी आईपीओ की तैयारी में जुटी है। कंपनी कई बैंकों के साथ संभावित आईपीओ की चर्चा कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का आईपीओ 170 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कम से कम 2.5 प्रतिशत के पब्लिक शेयरहोल्डिंग नियम के अनुसार आईपीओ ऑफर फार सेल के जरिए 40,000 करोड़ रुपये के करीब जुटा सकती है।
एक और कंपनी फ्लिपकार्ट की खूब चर्चा हो रही है। इस ई-कॉमर्स कंपनी का वैल्यूएशन 2024 में 37 बिलियन डॉलर था। इसी वैल्यूएशन पर तब अल्फाबेट ने इन्वेस्ट किया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निवेश वाले एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ के जरिए 1.2 बिलियन डॉलर जुटा सकता है। आईपीओ की कतार में जेप्टो भी है।
हालांकि, मौजूदा मार्केट सेंटीमेंट अगर लम्बे समय तक रहता है तो Phonepe की तरह अन्य दिग्गज कंपनियां भी आईपीओ को लॉन्च करने की टाइमलाइन पर फिर से विचार कर सकती हैं।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।