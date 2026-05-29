Jio स्टूडियोज ने रचा इतिहास, मुकेश अंबानी बोले- फिल्म ‘धुरंधर’ ने बदल दी तस्वीर

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की सालाना रिपोर्ट में बताया कि जियो स्टूडियोज की फिल्म फ्रेंचाइजी ‘धुरंधर’ और ‘धुरंधर: द रिवेंज’ ने दुनियाभर में कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया है।

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही रिकॉर्ड नहीं बनाया है बल्कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो स्टूडियोज को भी बूस्ट दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने भी कंपनी की सालाना रिपोर्ट में इस फिल्म का जिक्र किया है। आइए इसका माजरा समझ लेते हैं।

₹3,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई दरअसल, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ जियो स्टूडियोज की फिल्म फ्रेंचाइजी है। ये फिल्म दो हिस्सों में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म का नाम धुरंधर तो दूसरी का नाम धुरंधर: द रिवेंज रखा गया। इन दोनों फिल्मों ने दुनियाभर में ₹3,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर नया रिकॉर्ड बनाया है। जियो स्टूडियोज की ओर से बनी इन दोनों फिल्मों का कुल बजट करीब ₹350 करोड़ बताया गया है।

क्या कहा मुकेश अंबानी ने? मुकेश अंबानी के मुताबिक इस फ्रेंचाइजी ने भारत के बॉक्स ऑफिस में 40 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल की, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। अंबानी ने कहा कि दुनिया में पहली बार किसी फिल्म फ्रेंचाइजी को दो हिस्सों में एक साथ तैयार, फाइनेंस और शूट करके इतने कम अंतराल में रिलीज किया गया। आपको बता दें कि ‘धुरंधर’ का पहला भाग पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुआ था जबकि इसका सीक्वल इस साल मार्च में सिनेमाघरों में आया।

अंबानी ने अपने पत्र में कहा कि धुरंधर का पहला भाग अकेले ही भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना। यह फिल्म लगातार 15 हफ्तों तक सिनेमाघरों में छाई रही। इसके बाद रिलीज हुए दूसरे भाग ने पहले फिल्म के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। अंबानी के मुताबिक जियो स्टूडियोज ने लगातार तीसरे साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म देने का रिकॉर्ड बनाया है। साल 2024 में फिल्म स्त्री-2, 2025 में धुरंधर और 2026 में धुरंधर: द रिवेंज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया।

अंबानी ने अपने पत्र में कहा कि ‘धुरंधर’ का पहला भाग अकेले ही भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना। यह फिल्म लगातार 15 हफ्तों तक सिनेमाघरों में छाई रही। इसके बाद रिलीज हुए दूसरे भाग ने पहले फिल्म के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए।

एआई पर फोकस इस बीच, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने मीडिया और मनोरंजन कारोबार में एआई को केंद्रीय भूमिका में शामिल करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि इससे वह देश के हर उपभोक्ता के लिए प्रमुख मनोरंजन प्लेटफॉर्म बन सकेगी।