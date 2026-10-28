Jio Platforms बनी दुनिया की छठी सबसे मूल्यवान टेलीकॉम कंपनी, Airtel को भी छोड़ा पीछे

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Jio Platforms शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद करीब 131 अरब डॉलर के मार्केट कैप के साथ दुनिया की छठी सबसे मूल्यवान लिस्टेड टेलीकॉम कंपनी बनी।

Jio Platforms Market Cap: शेयर बाजार में शानदार एंट्री के बाद मुकेश अंबानी की Jio Platforms दुनिया की छठी सबसे मूल्यवान लिस्टेड टेलीकॉम कंपनी बन गई है। कंपनी ने मार्केट कैप के मामले में भारती एयरटेल (Bharti Airtel) को पीछे छोड़ दिया है। एशिया में अब Jio Platforms का स्थान चाइना मोबाइल (China Mobile) के बाद दूसरा है। कंपनी का वैल्यूएशन करीब 131 अरब डॉलर यानी लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। मुकेश अंबानी की कंपनी Jio Platforms ने 28 अक्टूबर को शेयर बाजार में कदम रखा। इसके साथ ही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई। इस लिस्टिंग से न केवल कंपनी की बाजार में स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि भारत के टेलीकॉम सेक्टर की वैश्विक पहचान भी बढ़ी है।

दुनिया की टॉप-6 टेलीकॉम कंपनियों में Jio

28 अक्टूबर की मार्केट कैप रैंकिंग के मुताबिक, चीन की चाइना मोबाइल (China Mobile) करीब 221 अरब डॉलर के वैल्यूएशन के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान लिस्टेड टेलीकॉम कंपनी है। इसके बाद अमेरिका की Verizon, T-Mobile US और AT&T का स्थान है। जर्मनी की Deutsche Telekom 5वें नंबर पर है। Jio Platforms करीब 131 अरब डॉलर के मार्केट कैप के साथ 6वें स्थान पर पहुंच गई है। इसने भारती एयरटेल (Bharti Airtel) को पीछे छोड़ दिया है, जिसका मार्केट कैप इसी रैंकिंग में करीब 130 अरब डॉलर बताया गया है।

रैंक टेलीकॉम कंपनी अनुमानित मार्केट कैप 1 China Mobile 221 अरब डॉलर 2 Verizon 182 अरब डॉलर 3 T-Mobile US 157 अरब डॉलर 4 AT&T 141 अरब डॉलर 5 Deutsche Telekom 135.6 अरब डॉलर 6 Jio Platforms 131 अरब डॉलर

ये आंकड़े 28 अक्टूबर की रैंकिंग पर आधारित अनुमानित वैल्यूएशन हैं। शेयर की कीमतों में बदलाव के साथ कंपनियों की रैंकिंग भी बदल सकती है।

₹1,119 के इश्यू प्राइस के मुकाबले ₹1,358 पर हुई लिस्टिंग

Jio Platforms के शेयर की शुरुआत करीब ₹1,358 पर हुई, जबकि IPO का इश्यू प्राइस ₹1,119 था। इस तरह शेयर करीब 21.3% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। कंपनी के IPO से 30,213 करोड़ रुपये जुटाए गए, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO है।

निवेशकों ने भी इस इश्यू में जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई। IPO कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब हुआ। Qualified Institutional Buyers (QIBs) की कैटेगरी में मांग और भी मजबूत रही और यह हिस्सा 70.55 गुना सब्सक्राइब हुआ। हालांकि, मजबूत लिस्टिंग के बाद कंपनी के लिए अगली चुनौती इस वैल्यूएशन को सही ठहराने और भविष्य में कारोबार को लगातार बढ़ाने की होगी।

सिर्फ मोबाइल नेटवर्क नहीं, AI और क्लाउड पर भी Jio की नजर

Jio की आगे की ग्रोथ केवल नए मोबाइल ग्राहकों को जोड़ने या 5G नेटवर्क फैलाने तक सीमित नहीं रहने वाली है। कंपनी के लिए Artificial Intelligence (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग, एंटरप्राइज सर्विसेज और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में विस्तार करना अहम हो सकता है।

Jio Platforms के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, 30 जून 2026 तक कंपनी 4G, 5G, 6G, क्लाउड-नेटिव कोर नेटवर्क और AI आधारित नेटवर्क ऑटोमेशन सहित कई डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में 7,220 पेटेंट आवेदन दाखिल कर चुकी थी। कंपनी की टेक्नोलॉजी क्षमताओं में नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इससे कुछ अहम तकनीकी जरूरतों के लिए बाहरी कंपनियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है।

Jio अपनी तकनीक का इस्तेमाल दूसरे देशों के टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ साझेदारी या टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग के लिए भी कर सकती है। इससे भारत के बाहर कारोबार बढ़ाने के नए अवसर बन सकते हैं। हालांकि, पेटेंट और तकनीकी क्षमताएं होना अपने आप में बड़ी अंतरराष्ट्रीय कमाई की गारंटी नहीं है। कंपनी को यह साबित करना होगा कि वह इन क्षमताओं को मुनाफे वाले कारोबार में बदल सकती है।

निवेश का दौर कम हुआ तो बढ़ सकता है कैश फ्लो

ब्रोकरेज फर्म Nomura का मानना है कि Jio का बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च का दौर अपने अंतिम चरण के करीब पहुंच रहा है। यदि आने वाले समय में नेटवर्क विस्तार पर खर्च की रफ्तार कम होती है, तो कंपनी के फ्री कैश फ्लो में सुधार हो सकता है। फ्री कैश फ्लो का मतलब है कि कारोबार के खर्च और पूंजीगत निवेश के बाद कंपनी के पास कितना नकद बचता है। इसमें सुधार होने पर Jio के पास नए कारोबार में निवेश करने, टेक्नोलॉजी विकसित करने और मौजूदा नेटवर्क से बेहतर रिटर्न हासिल करने की अधिक गुंजाइश हो सकती है। हालांकि, यह संभावित स्थिति है। वास्तविक नतीजे कंपनी के खर्च, राजस्व वृद्धि और भविष्य की निवेश योजनाओं पर निर्भर करेंगे।

सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी खुल सकता है विस्तार का रास्ता

सैटेलाइट कम्युनिकेशन Jio के लिए भविष्य में विस्तार का एक और विकल्प हो सकता है। इसके जरिए उन इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने में मदद मिल सकती है, जहां पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क या फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना मुश्किल है। लेकिन, फिलहाल इसे कंपनी के लिए भविष्य का अवसर माना जाना चाहिए, न कि कमाई का बड़ा मौजूदा स्रोत। इस सेक्टर में विस्तार के लिए तकनीकी विकास, व्यावसायिक मॉडल और संबंधित नियामकीय प्रक्रियाएं अहम होंगी।

दुनिया की बड़ी टेलीकॉम कंपनियां भी पारंपरिक मोबाइल सेवाओं से आगे बढ़ रही हैं। AT&T और Verizon ने फाइबर नेटवर्क, एंटरप्राइज कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया है, जबकि China Mobile कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं में निवेश कर रही है। Jio भी इसी तरह क्लाउड सेवाओं, कंपनियों के लिए डिजिटल समाधान और अंतरराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी साझेदारियों के जरिए नए राजस्व स्रोत तैयार कर सकती है।

53.33 करोड़ ग्राहकों का बड़ा आधार

Jio की सबसे बड़ी ताकत उसका विशाल ग्राहक आधार है। कंपनी के मुताबिक, 30 जून 2026 तक Reliance Jio Infocomm के पास 53.33 करोड़ ग्राहक थे। देश-विशेष के मोबाइल ग्राहक आधार के मामले में यह China Mobile के बाद दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है। 31 मार्च 2026 तक Jio के 26.85 करोड़ 5G ग्राहक थे। कंपनी इसे चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा 5G ग्राहक आधार बताती है।

इतने बड़े नेटवर्क से कंपनी को नई डिजिटल सेवाओं को बड़े पैमाने पर विकसित करने, उनकी उपयोगिता जांचने और फिर दूसरे बाजारों में विस्तार की संभावनाएं तलाशने का अवसर मिलता है। हालांकि, बड़े ग्राहक आधार को अधिक कमाई और मुनाफे में बदलना भी उतना ही जरूरी होगा।

Jio Platforms के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी ने बुधवार को कहा कि कंपनी के अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अब 54 करोड़ से अधिक ग्राहकों की सेवा कर रहे हैं। उनके मुताबिक, भारत की जरूरतों और बड़े पैमाने को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने अपनी क्षमताएं शुरू से विकसित कीं, क्योंकि पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भारत जैसे बाजार की जरूरतों के हिसाब से तैयार नहीं थे।

अब Jio के सामने क्या है सबसे बड़ी चुनौती?

Jio Platforms का दुनिया की छठी सबसे मूल्यवान लिस्टेड टेलीकॉम कंपनी बनना उसके लिए बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आने वाले समय में कंपनी की सफलता का आकलन केवल ग्राहकों की संख्या, 5G विस्तार या शेयर की लिस्टिंग से नहीं होगा।