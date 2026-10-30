बंपर लिस्टिंग के बाद पहला नतीजा, जियो प्लेटफॉर्म्स को 8389 करोड़ रुपये का मुनाफा

मुख्य बातें

बुधवार 28 अक्टूबर 2026 को बंपर लिस्टिंग के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स ने शुक्रवार 30 अक्टूबर को अपने वित्तीय नतीजे पेश किए। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद कंपनी के यह पहले नतीजे हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (सितंबर तिमाही) में 8389 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का मुनाफा 13.7 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 7,379 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तिमाही आधार पर जियो प्लेटफॉर्म्स का मुनाफा 8 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7,764 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर शुक्रवार को BSE में उछाल के साथ 1431.20 रुपये पर बंद हुए हैं।

40,475 करोड़ रुपये रहा कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (Jio Platforms) का ऑपरेटिंग रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 11.4 पर्सेंट बढ़कर 40,475 करोड़ रुपये रहा है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 36,332 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर जियो प्लेटफॉर्म्स का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 3.3 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 39,173 करोड़ रुपये था। सितंबर 2026 तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म्स का ग्रॉस रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.3 पर्सेंट बढ़कर 47,485 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 42,652 करोड़ रुपये था। जून 2026 तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म्स का ग्रॉस रेवेन्यू 45,961 करोड़ रुपये था।

शेयर बाजार में जियो प्लेटफॉर्म्स की बंपर लिस्टिंग

जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) की शेयर बाजार में धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर 28 अक्टूबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों एक्सचेंज में 21.36 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 1358 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन कंपनी के शेयर BSE में उछाल के साथ 1417.35 रुपये पर बंद हुए। वहीं, NSE में जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर 1417.50 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1490 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1356.40 रुपये है।

जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO के डीटेल्स

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (Jio Platforms) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 अक्टूबर को खुला था और यह 23 अक्टूबर तक ओपन रहा। आईपीओ का प्राइस बैंड 1065 रुपये से 1119 रुपये है। आईपीओ में शेयर का इश्यू प्राइस 1119 रुपये था। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का टोटल साइज 30,188 करोड़ रुपये का था और यह फ्रेश इश्यू था। कंपनी का आईपीओ टोटल 21.36 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कैटेगरी में 2.76 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों का कोटा 13.99 गुना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कोटा में 67.15 गुना दांव लगा।