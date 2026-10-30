बंपर लिस्टिंग के बाद पहला नतीजा, जियो प्लेटफॉर्म्स को 8389 करोड़ रुपये का मुनाफा
मुख्य बातें
- जियो प्लेटफॉर्म्स ने शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद कंपनी के पहले नतीजे जारी किए हैं
- कंपनी को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8389 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है
बुधवार 28 अक्टूबर 2026 को बंपर लिस्टिंग के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स ने शुक्रवार 30 अक्टूबर को अपने वित्तीय नतीजे पेश किए। शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद कंपनी के यह पहले नतीजे हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (सितंबर तिमाही) में 8389 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का मुनाफा 13.7 पर्सेंट बढ़ा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 7,379 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तिमाही आधार पर जियो प्लेटफॉर्म्स का मुनाफा 8 पर्सेंट बढ़ा है। कंपनी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7,764 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर शुक्रवार को BSE में उछाल के साथ 1431.20 रुपये पर बंद हुए हैं।
40,475 करोड़ रुपये रहा कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू
जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (Jio Platforms) का ऑपरेटिंग रेवेन्यू चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 11.4 पर्सेंट बढ़कर 40,475 करोड़ रुपये रहा है। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 36,332 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर जियो प्लेटफॉर्म्स का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 3.3 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 39,173 करोड़ रुपये था। सितंबर 2026 तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म्स का ग्रॉस रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.3 पर्सेंट बढ़कर 47,485 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 42,652 करोड़ रुपये था। जून 2026 तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म्स का ग्रॉस रेवेन्यू 45,961 करोड़ रुपये था।
शेयर बाजार में जियो प्लेटफॉर्म्स की बंपर लिस्टिंग
जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) की शेयर बाजार में धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर 28 अक्टूबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों एक्सचेंज में 21.36 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 1358 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन कंपनी के शेयर BSE में उछाल के साथ 1417.35 रुपये पर बंद हुए। वहीं, NSE में जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर 1417.50 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1490 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1356.40 रुपये है।
जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO के डीटेल्स
जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड (Jio Platforms) का आईपीओ दांव लगाने के लिए 21 अक्टूबर को खुला था और यह 23 अक्टूबर तक ओपन रहा। आईपीओ का प्राइस बैंड 1065 रुपये से 1119 रुपये है। आईपीओ में शेयर का इश्यू प्राइस 1119 रुपये था। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का टोटल साइज 30,188 करोड़ रुपये का था और यह फ्रेश इश्यू था। कंपनी का आईपीओ टोटल 21.36 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कैटेगरी में 2.76 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों का कोटा 13.99 गुना सब्सक्राइब हुआ। आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कोटा में 67.15 गुना दांव लगा।
300 मिलियन यूजर्स का सब्सक्राइबर बेस
सितंबर 2026 तिमाही के आखिर में जियो का 5G सब्सक्राइबर बेस 300 मिलियन यूजर्स का रहा है। पिछले 12 महीने में सब्सक्राइबर बेस 66 मिलियन बढ़ा है। कस्टमर इंगेजमेंट भी मजबूत रहा है। कंपनी के टोटल वायरलेस ट्रैफिक में 5G की हिस्सेदारी अब 56% है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी
दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल
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विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।
पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।