Jio IPO की लिस्टिंग पर भावुक नजर आए मुकेश अंबानी, ईशा ने सुनाया 1977 का किस्सा

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Jio Platforms Listing: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के लिए बुधवार 28 अक्टूबर 2026 का दिन खास रहा। उनकी कंपनी Jio Platforms ने शेयर बाजार में कदम रखा, तो इस मौके पर परिवार की अगली जेनरेशन ने कंपनी के सफर और विरासत को याद किया। बेटी ईशा अंबानी ने बताया कि कैसे मुकेश अंबानी ने महज 20 साल की उम्र में रिलायंस के पहले IPO पर काम किया था। पिता के योगदान और परिवार की यात्रा का जिक्र करते हुए ईशा की बातों के दौरान मुकेश अंबानी भावुक नजर आए। वहीं, अनंत अंबानी ने IPO की लिस्टिंग को देश के साथ Jio की यात्रा साझा करने का मौका बताया।

Jio की शेयर बाजार में दमदार एंट्री

Jio Platforms ने बुधवार को BSE और NSE पर शेयर बाजार में शुरुआत की। कंपनी का शेयर ₹1,359 पर लिस्ट हुआ, जो ₹1,119 के IPO इश्यू प्राइस से 21.36% ज्यादा था। इस IPO के जरिए कंपनी ने करीब ₹30,213 करोड़ जुटाए। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO रहा। लिस्टिंग के समय कंपनी का मूल्यांकन ₹10 लाख करोड़ से अधिक रहा। IPO को निवेशकों से मजबूत प्रतिक्रिया मिली और यह कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब हुआ। Jio की लिस्टिंग सिर्फ कारोबारी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि रिलायंस समूह के लंबे सफर में एक नया पड़ाव भी थी। इसी मौके पर ईशा और अनंत अंबानी ने कंपनी के शुरुआती दिनों, उसकी उपलब्धियों और भविष्य की जिम्मेदारियों पर बात की।

ईशा अंबानी ने सुनाया एक किस्सा

लिस्टिंग समारोह में ईशा अंबानी ने परिवार के साथ हुई एक हालिया डिनर बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता मुकेश अंबानी साल 1977 में रिलायंस के पहले पब्लिक इश्यू से जुड़े अपने अनुभव याद कर रहे थे। ईशा के मुताबिक, उस समय मुकेश अंबानी की उम्र महज 20 साल थी। उनके दादा धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कंपनी को शेयर बाजार में लाने का फैसला किया था। ईशा ने इस पुराने किस्से को Jio की मौजूदा उपलब्धियों से जोड़ते हुए कहा कि अलग-अलग दौर और अलग-अलग कारोबार के बावजूद भारत की क्षमता पर परिवार का भरोसा हमेशा बना रहा है।

उन्होंने अपने पिता की तारीफ करते हुए कहा कि मुकेश अंबानी ने बार-बार ऐसे भविष्य की कल्पना की, जिसे दूसरे लोग उस समय देख नहीं पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने ऐसे विचारों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी हिम्मत और मेहनत का भी उल्लेख किया।

Jio ने 10 साल में हासिल किया बड़ा कारोबारी मुकाम

ईशा अंबानी ने अपने संबोधन में Jio के वित्तीय प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने सिर्फ 10 साल में करीब 15.5 अरब डॉलर का रेवेन्यू और लगभग 8 अरब डॉलर की वास्तविक कमाई हासिल की है। उन्होंने इस उपलब्धि के पीछे ग्राहकों की भूमिका को अहम बताया। ईशा ने कहा कि Jio की सफलता के आंकड़ों के पीछे वे ग्राहक हैं, जिन्होंने कंपनी की सेवाओं को अपनाया और उसे आगे बढ़ने का मौका दिया। उनकी बातों का मुख्य संदेश यह था कि किसी कंपनी की सफलता सिर्फ उसकी कमाई या वैल्यूएशन से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी जुड़ी होती है कि वह अपने ग्राहकों के जीवन में क्या बदलाव लाती है।

पिता को धन्यवाद देते हुए भावुक हुईं ईशा

ईशा ने अपने पिता को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह मुकाम उनकी दूरदृष्टि और मेहनत के बिना संभव नहीं होता। उन्होंने मुकेश अंबानी के प्रति प्यार और आभार व्यक्त किया। ईशा ने यह भी स्पष्ट किया कि IPO कंपनी की यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं है। उनके मुताबिक, यह निवेशकों और ग्राहकों के भरोसे को बनाए रखने की एक नई जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वह, आकाश और अनंत अंबानी अपने दादा धीरूभाई अंबानी के उस वादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके केंद्र में विकास और लोगों का भरोसा है। ईशा ने अपने भाई आकाश अंबानी का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि Jio के सफर में आकाश ने पिछले 13 साल से लगातार मेहनत की है। ईशा ने कहा कि उन्हें अपने भाई पर गर्व है।

अनंत अंबानी बोले- बिजनेस पूजा है

समारोह में अनंत अंबानी ने अपने संबोधन की शुरुआत आभार व्यक्त करते हुए की। उन्होंने उन लाखों लोगों का धन्यवाद किया, जिन्होंने Jio पर भरोसा किया और कंपनी की यात्रा में योगदान दिया। अनंत ने IPO की लिस्टिंग को एक खास प्रतीकात्मक अर्थ देते हुए कहा कि उनके लिए शेयर बाजार की घंटी मंदिर की घंटी जैसी होगी, क्योंकि उनके लिए कारोबार पूजा के समान है। उन्होंने अपनी बात में प्रसाद का उदाहरण भी दिया। अनंत के मुताबिक, पूजा के बाद प्रसाद सबके साथ बांटा जाता है और इसी तरह Jio की यात्रा को अब देश के साथ साझा किया जा रहा है। अनंत ने अपनी बहन ईशा और भाई आकाश का जिक्र करते हुए कहा कि तीनों की जिम्मेदारी एक ही है- परिवार के सपनों और भरोसे को आगे बढ़ाना।

अंबानी परिवार की अगली जेन के सामने अब क्या जिम्मेदारी?

Jio Platforms की लिस्टिंग के साथ कंपनी को सार्वजनिक बाजार में निवेशकों के प्रति जवाबदेही भी निभानी होगी। IPO के बाद कारोबार की वृद्धि, मुनाफे, निवेश और भविष्य की रणनीति पर बाजार की नजर और बढ़ेगी। ईशा ने अपने संबोधन में कहा कि लिस्टिंग किसी मंजिल पर पहुंचने का संकेत नहीं, बल्कि आगे के सफर का वादा है। अनंत ने भी परिवार की विरासत और मूल्यों को आगे ले जाने की बात कही। रिलायंस के लिए यह मौका दो जेनरेशन के सफर को जोड़ता है- 1977 में आम निवेशकों तक पहुंचने की शुरुआत और अब Jio Platforms का शेयर बाजार में पदार्पण।