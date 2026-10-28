Jio Platforms IPO: मुकेश अंबानी की कंपनी की धमाकेदार लिस्टिंग, 21% से ज्यादा का बंपर मुनाफा
मुख्य बातें
- जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर NSE में 21.36% के प्रीमियम के साथ 1358 रुपये पर लिस्ट हुए हैं
- BSE में कंपनी के शेयर 21.36% के फायदे के साथ 1358 रुपये पर लिस्ट हुए हैं
- IPO में शेयरों का इश्यू प्राइस 1119 रुपये था
Jio Platforms IPO: मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत हुई है। जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में 21.36 पर्सेंट के फायदे के साथ 1358 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में भी कंपनी के शेयर 21.36 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 1358 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड 1065 से 1119 रुपये था। वहीं, जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का इश्यू प्राइस 1119 रुपये था। लिस्टिंग प्राइस पर जियो प्लेटफॉर्म्स देश की दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी और सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी बन गई है।
लिस्टिंग के बाद फ्लैट जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर
लिस्टिंग के ठीक बाद जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 0.07 पर्सेंट की गिरावट के साथ 1357 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर 1356.45 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं।
21.36 गुना सब्सक्राइब हुआ जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO
जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ पर टोटल 21.36 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। कंपनी के आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स या आम निवेशकों की कैटेगरी में 2.76 गुना दांव लगा। वहीं, शेयरहोल्डर्स का कोटा 7.59 गुना सब्सक्राइब हुआ। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में एंप्लॉयीज कैटेगरी में 2.91 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। कंपनी के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों या नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) का कोटा 13.99 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 67.15 गुना दांव लगा है। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में एंप्लॉयीज के लिए 54 रुपये का डिस्काउंट था।
आईपीओ से जुटाए गए पैसों का क्या करेगी कंपनी?
जियो प्लेटफॉर्म्स अपने आईपीओ से जुटाए गए पैसों के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल लोन के प्रीपेमेंट में करेगी। कंपनी 27,500 करोड़ रुपये का प्रीपेमेंट करेगी। इसके अलावा, बाकी पैसों को जनरल कॉरपोरेट पर्पज में लगाएगी। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ का टोटल साइज 30,188 करोड़ रुपये था। यह 27 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू था। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 66.43 पर्सेंट थी, जो कि अब 64.48 पर्सेंट रह जाएगी। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 33.57 पर्सेंट से बढ़कर 35.52 पर्सेंट पहुंच जाएगी।
21 अक्टूबर को खुला था जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ
जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ दांव लगाने के लिए बुधवार 21 अक्टूबर 2026 को खुला था। कंपनी का आईपीओ 23 अक्टूबर तक ओपन रहा। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार 26 अक्टूबर को फाइनल हुआ है। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में आम निवेशक या रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 12 शेयर थे। एक लॉट के लिए आम निवेशकों को 13,428 रुपये का निवेश करना पड़ा।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।