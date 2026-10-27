Jio IPO: हर शेयर पर ₹244 प्रीमियम, लिस्टिंग-डे पर होगा बड़ा मुनाफा?

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Jio Platforms IPO: मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ की लिस्टिंग का इंतजार खत्म होने वाला है। जिन निवेशकों को यह आईपीओ अलॉट हुआ है, वो बेसब्री से लिस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। रिकॉर्डतोड़ सब्सक्रिप्शन के बाद ग्रे मार्केट में भी आईपीओ ने जबरदस्त रेस्पॉन्स दिया है। आइए जान लेते हैं कि आईपीओ कब लिस्ट होगा और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है।

लिस्टिंग की तारीख और समय जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर बुधवार, 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे NSE और BSE पर लिस्ट होंगे। लिस्टिंग से पहले स्टॉक एक्सचेंजों का एक विशेष 'प्री-ओपन सेशन' होगा, जो सुबह 9 बजे से 9:45 बजे तक चलेगा। इस दौरान निवेशक खरीदने और बेचने के ऑर्डर डाल सकेंगे, उनमें बदलाव कर सकेंगे या उन्हें रद्द कर सकेंगे। सुबह 9:45 से 9:55 बजे के बीच ऑर्डर मैचिंग और शेयर की शुरुआती कीमत तय करने की प्रक्रिया होगी। इसके बाद नियमित कारोबार शुरू होगा।

ग्रे मार्केट प्रीमियम ग्रे मार्केट में जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ के शेयरों पर अच्छा प्रीमियम मिल रहा है। IPO को ट्रैक करने वाली वेबसाइटों के अनुसार 27 अक्टूबर को जियो प्लेटफॉर्म्स IPO का GMP ₹244 प्रति शेयर था। कंपनी के आईपीओ का अपर प्राइस बैंड ₹1,119 था। इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम जोड़ने पर शेयर की संकेतात्मक लिस्टिंग कीमत ₹1363 बनती है। यह अपर इश्यू प्राइस से करीब 22 फीसदी ज्यादा है। बता दें कि आईपीओ के एक लॉट में 12 शेयर हैं। अगर स्टॉक ₹1364 पर लिस्ट होता है, तो निवेशकों को ₹2928 का संभावित मुनाफा हो सकता है।

जियो प्लेटफॉर्म्स IPO की जानकारी करीब 30,213 करोड़ का यह आईपीओ ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर के प्राइस बैंड में पेश किया गया था। रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए आवेदन करने के लिए प्राइस बैंड के अपर लिमिट पर ₹13,428 का निवेश करना था। इस इश्यू को कुल मिलाकर 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) सेगमेंट में सबसे ज्यादा मांग देखी गई, जहां इसे 70.55 गुना सब्सक्राइब किया गया।

इसके बाद नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी में 14 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। रिटेल व्यक्तिगत निवेशकों के हिस्से को 2.72 गुना सब्सक्राइब किया गया। बता दें कि इस आईपीओ में पूरी तरह से 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं। इसमें 'ऑफर-फॉर-सेल' (OFS) का कोई हिस्सा शामिल नहीं है।