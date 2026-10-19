Jio IPO GMP ₹249 तक पहुंचा, लिस्टिंग पर 22% कमाई का संकेत! निवेश से पहले जानें लेटेस्ट अपडेट

मुख्य बातें

Jio Platforms IPO: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) सपोर्टेड Jio Platforms के IPO को लेकर निवेशकों की नजरें ग्रे मार्केट पर टिकी हैं। ₹30,213 करोड़ का यह बड़ा इश्यू 21 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। IPO खुलने से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में मजबूती की खबरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 19 अक्टूबर की सुबह Jio IPO का GMP ₹245 से ₹249 के बीच बताया गया। अगर ऊपरी प्राइस बैंड और इस प्रीमियम को जोड़कर देखें, तो शेयर की संभावित लिस्टिंग कीमत ₹1,368 तक बैठती है। इस हिसाब से IPO के ऊपरी प्राइस बैंड ₹1,119 के मुकाबले करीब 22.25% लिस्टिंग गेन का संकेत मिलता है। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम के आधार पर मिलने वाला यह अनुमान है, लिस्टिंग पर मुनाफे की गारंटी नहीं। असली लिस्टिंग कीमत बाजार की परिस्थितियों और शेयरों की मांग पर निर्भर करेगी।

कितने रुपये पर हो सकती है लिस्टिंग?

Jio Platforms IPO का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर तय किया गया है। लाइव मिंट की रिपोर्ट्स में 19 अक्टूबर को GMP ₹245–₹249 के आसपास बताया गया। अगर ₹249 का प्रीमियम बरकरार रहता है, तो अनुमानित लिस्टिंग कीमत इस तरह निकाली जा सकती है।

अपर प्राइस बैंड: 1,119

रिपोर्टेड GMP: 249

अनुमानित लिस्टिंग कीमत: 1,368

संभावित लिस्टिंग गेन: करीब 22.25%

ध्यान रखें कि GMP अनौपचारिक ग्रे मार्केट में होने वाले डील पर आधारित होता है। इसमें तेजी या गिरावट तेजी से आ सकती है। इसलिए केवल GMP देखकर IPO में आवेदन करने का फैसला करना जोखिम भरा हो सकता है।

Jio IPO की कीमत और इश्यू साइज कितनी है?

Jio Platforms का IPO करीब ₹30,213 करोड़ का है। दिए गए विवरण के मुताबिक, यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसके तहत कंपनी लगभग 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी। हर शेयर की फेस वैल्यू ₹10 रखी गई है। IPO के लिए प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशकों के लिए एक लॉट में 12 शेयर होंगे। इस हिसाब से अपर प्राइस बैंड पर एक लॉट के लिए न्यूनतम निवेश ₹13,428 होगा, यानी रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए कम से कम इतनी रकम की जरूरत होगी। हालांकि, IPO में आवेदन करने से शेयरों का आवंटन सुनिश्चित नहीं होता।

Jio Platforms IPO की अहम तारीखें

निवेशकों के लिए IPO से जुड़ी प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं।

IPO खुलने की तारीख:- 21 अक्टूबर 2026

IPO बंद होने की तारीख:- 23 अक्टूबर 2026

शेयर अलॉटमेंट की संभावित तारीख:- 26 अक्टूबर 2026

NSE और BSE पर संभावित लिस्टिंग:- 28 अक्टूबर 2026

अलॉटमेंट और लिस्टिंग की तारीखें संभावित हैं। निवेश करने से पहले कंपनी के आधिकारिक IPO दस्तावेजों और एक्सचेंज की घोषणाओं से इनकी पुष्टि करना जरूरी है।



टूट सकता है हुंडई मोटर इंडिया का IPO रिकॉर्ड

Jio Platforms का प्रस्तावित ₹30,213 करोड़ का इश्यू अक्टूबर 2024 में आए Hyundai Motor India के करीब ₹27,800 करोड़ के IPO से बड़ा है। इस लिहाज से Jio का इश्यू भारतीय शेयर बाजार के बड़े IPO में शामिल होने जा रहा है। कंपनी की योजना लगभग 27 करोड़ नए शेयर जारी करने की है। दिए गए विवरण के अनुसार, ये शेयर IPO के बाद कंपनी की कुल इक्विटी का करीब 2.93% होंगे। बड़े इश्यू साइज और संभावित लिस्टिंग गेन के कारण इस IPO पर रिटेल निवेशकों के साथ संस्थागत निवेशकों की भी नजर रहेगी।

निवेशकों को आवेदन से पहले क्या देखना चाहिए?

Jio Platforms IPO में आवेदन करने से पहले निवेशकों को सिर्फ GMP पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कंपनी की वित्तीय स्थिति, कारोबार की वृद्धि, प्रतिस्पर्धा, IPO से मिलने वाली रकम के इस्तेमाल और वैल्यूएशन को समझना भी जरूरी है। इसके साथ ही, बाजार में उतार-चढ़ाव लिस्टिंग के दिन शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकता है। GMP से 22% से ज्यादा संभावित लिस्टिंग गेन का संकेत जरूर मिल रहा है, लेकिन यह अनुमान बदल सकता है। निवेशकों को कंपनी के आधिकारिक दस्तावेज पढ़कर और अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार ही फैसला लेना चाहिए।