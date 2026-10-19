Jio IPO GMP ₹249 तक पहुंचा, लिस्टिंग पर 22% कमाई का संकेत! निवेश से पहले जानें लेटेस्ट अपडेट
मुख्य बातें
- रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) सपोर्टेड Jio Platforms का ₹30,213 करोड़ का IPO 21 से 23 अक्टूबर 2026 तक खुलेगा
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, GMP ₹245–₹249 है, जिससे ₹1,368 की संभावित लिस्टिंग कीमत और करीब 22.25% लिस्टिंग गेन का संकेत मिलता है
Jio Platforms IPO: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) सपोर्टेड Jio Platforms के IPO को लेकर निवेशकों की नजरें ग्रे मार्केट पर टिकी हैं। ₹30,213 करोड़ का यह बड़ा इश्यू 21 अक्टूबर से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाला है। IPO खुलने से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में मजबूती की खबरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 19 अक्टूबर की सुबह Jio IPO का GMP ₹245 से ₹249 के बीच बताया गया। अगर ऊपरी प्राइस बैंड और इस प्रीमियम को जोड़कर देखें, तो शेयर की संभावित लिस्टिंग कीमत ₹1,368 तक बैठती है। इस हिसाब से IPO के ऊपरी प्राइस बैंड ₹1,119 के मुकाबले करीब 22.25% लिस्टिंग गेन का संकेत मिलता है। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम के आधार पर मिलने वाला यह अनुमान है, लिस्टिंग पर मुनाफे की गारंटी नहीं। असली लिस्टिंग कीमत बाजार की परिस्थितियों और शेयरों की मांग पर निर्भर करेगी।
कितने रुपये पर हो सकती है लिस्टिंग?
Jio Platforms IPO का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर तय किया गया है। लाइव मिंट की रिपोर्ट्स में 19 अक्टूबर को GMP ₹245–₹249 के आसपास बताया गया। अगर ₹249 का प्रीमियम बरकरार रहता है, तो अनुमानित लिस्टिंग कीमत इस तरह निकाली जा सकती है।
- अपर प्राइस बैंड: 1,119
- रिपोर्टेड GMP: 249
- अनुमानित लिस्टिंग कीमत: 1,368
- संभावित लिस्टिंग गेन: करीब 22.25%
ध्यान रखें कि GMP अनौपचारिक ग्रे मार्केट में होने वाले डील पर आधारित होता है। इसमें तेजी या गिरावट तेजी से आ सकती है। इसलिए केवल GMP देखकर IPO में आवेदन करने का फैसला करना जोखिम भरा हो सकता है।
Jio IPO की कीमत और इश्यू साइज कितनी है?
Jio Platforms का IPO करीब ₹30,213 करोड़ का है। दिए गए विवरण के मुताबिक, यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू है, जिसके तहत कंपनी लगभग 27 करोड़ नए शेयर जारी करेगी। हर शेयर की फेस वैल्यू ₹10 रखी गई है। IPO के लिए प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर तय किया गया है। रिटेल निवेशकों के लिए एक लॉट में 12 शेयर होंगे। इस हिसाब से अपर प्राइस बैंड पर एक लॉट के लिए न्यूनतम निवेश ₹13,428 होगा, यानी रिटेल निवेशकों को एक लॉट के लिए कम से कम इतनी रकम की जरूरत होगी। हालांकि, IPO में आवेदन करने से शेयरों का आवंटन सुनिश्चित नहीं होता।
Jio Platforms IPO की अहम तारीखें
निवेशकों के लिए IPO से जुड़ी प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं।
- IPO खुलने की तारीख:- 21 अक्टूबर 2026
- IPO बंद होने की तारीख:- 23 अक्टूबर 2026
- शेयर अलॉटमेंट की संभावित तारीख:- 26 अक्टूबर 2026
- NSE और BSE पर संभावित लिस्टिंग:- 28 अक्टूबर 2026
अलॉटमेंट और लिस्टिंग की तारीखें संभावित हैं। निवेश करने से पहले कंपनी के आधिकारिक IPO दस्तावेजों और एक्सचेंज की घोषणाओं से इनकी पुष्टि करना जरूरी है।
टूट सकता है हुंडई मोटर इंडिया का IPO रिकॉर्ड
Jio Platforms का प्रस्तावित ₹30,213 करोड़ का इश्यू अक्टूबर 2024 में आए Hyundai Motor India के करीब ₹27,800 करोड़ के IPO से बड़ा है। इस लिहाज से Jio का इश्यू भारतीय शेयर बाजार के बड़े IPO में शामिल होने जा रहा है। कंपनी की योजना लगभग 27 करोड़ नए शेयर जारी करने की है। दिए गए विवरण के अनुसार, ये शेयर IPO के बाद कंपनी की कुल इक्विटी का करीब 2.93% होंगे। बड़े इश्यू साइज और संभावित लिस्टिंग गेन के कारण इस IPO पर रिटेल निवेशकों के साथ संस्थागत निवेशकों की भी नजर रहेगी।
निवेशकों को आवेदन से पहले क्या देखना चाहिए?
Jio Platforms IPO में आवेदन करने से पहले निवेशकों को सिर्फ GMP पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कंपनी की वित्तीय स्थिति, कारोबार की वृद्धि, प्रतिस्पर्धा, IPO से मिलने वाली रकम के इस्तेमाल और वैल्यूएशन को समझना भी जरूरी है। इसके साथ ही, बाजार में उतार-चढ़ाव लिस्टिंग के दिन शेयर की कीमत को प्रभावित कर सकता है। GMP से 22% से ज्यादा संभावित लिस्टिंग गेन का संकेत जरूर मिल रहा है, लेकिन यह अनुमान बदल सकता है। निवेशकों को कंपनी के आधिकारिक दस्तावेज पढ़कर और अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार ही फैसला लेना चाहिए।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए
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पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में
ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में
भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।
उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।