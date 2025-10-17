Hindustan Hindi News
2% फ्री गोल्ड और 10 लाख रुपये इनाम जीतने का मौका, Jio ले आया धनतेरस और दिवाली पर बड़ा ऑफर

संक्षेप: Jio Gold Offer: जियो की तरफ से खरीदारों को 2000 रुपये या उससे से अधिक के गोल्ड को खरीदने पर 2 प्रतिशत फ्री गोल्ड दिया जा रहा है। जोकि 72 घंटे के अंदर उनके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा।

Fri, 17 Oct 2025 01:29 PMTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
Jio Gold Offer: धनतेरस और दिवाली ऐसे मौके हैं जब बड़ी संख्या में लोग सोना खरीदते हैं। भारतीय परिवारों में इन दिनों में सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जियो (Jio Gold) एक शानदार ऑफर लेकर आया है। जियो की तरफ से 2 प्रतिशत फ्री गोल्ड और 10 लाख रुपये इनाम जीतने का मौका दिया जा रहा है। आइए जानते हैं जियो के इस ऑफर के विषय में …

क्या है ऑफर

जियो की तरफ से सोने के खरीदारों को 2000 रुपये या उससे से अधिक के गोल्ड को खरीदने पर 2 प्रतिशत फ्री गोल्ड दिया जा रहा है। जोकि 72 घंटे के अंदर उनके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये या उससे अधिक का गोल्ड खरीदता है तो वह जियो गोल्ड मेगा प्राइज ड्रा का फायदा उठा सकता है। इस ड्रॉ के तहत 10 लाख रुपये का गिफ्ट निवेशकों के बीच बांटा जाएगा। गिफ्ट्स में स्मार्टफोन, टीवी, गोल्ड क्वाइन, मिक्सर ग्रांडर्स और गिफ्ट वाउचर्स हैं।

कब से कब तक रहेगा यह ऑफर

जियो की तरफ से बताया गया है कि यह ऑफर 18 अक्टूबर यानी शनिवार से 23 अक्टूबर तक रहेगा। बता दें, लकी विजेताओं का नाम ड्रा के जरिए चुना जाएगा। और उन्हें ईमेल और एसएमएस के जरिए विजेता होने पर सूचित किया जाएगा।

कहां से खरीदने पर मिलेगा इस ऑफर का लाभ

निवेशकों को इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए जियो फाइनेंस और माई जियो एप्स से गोल्ड खरीदना होगा। कंपनी का ऑफर सिर्फ अपने ही एप्स पर उपलब्ध है। बता दें, इस ऑफर के इतर 10 रुपये से भी जियो, गोल्ड में निवेश करने का का मौका दे रहा है। यानी महज 10 रुपये में सोना खरीदा जा सकता है।

आसमान छू रहा है सोने का भाव

इस साल सोने की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली है। गोल्ड का रेट इस समय सातवें आसमान पर है। धनतेरस, दिवाली और उसके बाद शादियों के सीजन को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि सोने की कीमतों में आने वाले समय में शायद ही कोई बड़ी गिरावट देखने को मिले।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। गोल्ड की कीमतों में उतार और चढ़ाव के पीछे कई कारण होते हैं।ऐसे में किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

