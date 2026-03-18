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जियो लेकर आ रहा है देश का सबसे बड़ा IPO, जानें कब और कितने का होगा ऑफर?

Mar 18, 2026 09:39 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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JIO का आईपीओ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा IPO हो सकता है। खास बात यह भी है कि अरबपति मुकेश अंबानी की प्रमुख कंपनी रिलायंस की किसी बड़ी इकाई का करीब दो दशकों में यह पहला आईपीओ होगा।

जियो लेकर आ रहा है देश का सबसे बड़ा IPO, जानें कब और कितने का होगा ऑफर?

JIO IPO: भारत की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी टेलीकॉम यूनिट जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की तैयारियों में जुट गई है। इकनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कंपनी इस महीने के आखिर तक दिसंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर सकती है। मंगलवार को कंपनी ने इस प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत करते हुए 17 बैंकरों को इससे जोड़ा है।

इस आईपीओ को सफल बनाने के लिए नौ अंतरराष्ट्रीय बैंकों का चयन सलाहकार की भूमिका के लिए किया गया है। इनमें मॉर्गन स्टेनली, एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी, जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी, सिटीग्रुप इंस और गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक जैसे नाम शामिल हैं।

वहीं, घरेलू सलाहकारों में कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड प्रमुख हैं।

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गौरतलब है कि सरकार द्वारा लिस्टिंग से जुड़ी शर्तों में बदलाव के बाद आईपीओ की योजना ने गति पकड़ी है। अब बड़ी कंपनियों को अपनी महज 2.5 फीसदी हिस्सेदारी ही सार्वजनिक करनी होगी। यह आईपीओ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। खास बात यह भी है कि अरबपति मुकेश अंबानी की प्रमुख कंपनी रिलायंस की किसी बड़ी इकाई का करीब दो दशकों में यह पहला आईपीओ होगा।

क्या है उम्मीद

उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रस्तावित पेशकश में मौजूदा निवेशकों द्वारा अपने शेयरों की बिक्री (ऑफर फॉर सेल) शामिल होगी और यह इसी साल के आखिर में आ सकता है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि इस लेनदेन के आकार, संरचना और समय सहित कई ब्योरे पर अभी अंतिम मुहर लगना बाकी है और इनमें बदलाव भी हो सकता है। कंपनी और बैंकों के प्रतिनिधियों ने इस मामले में फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

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Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

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