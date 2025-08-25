Jio IPO का इंतजार होने जा रहा खत्म! शुक्रवार को मुकेश अंबानी करेंगे सरप्राइज?

Jio IPO Updates: क्या जीयो के आईपीओ का इंतजार खत्म होने वाला है। इस हफ्ते शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी अपने ऐलान से सबको सरप्राइज करेंगे। इस बात की खूब चर्चा हो रही है।

इस बार मुकेश अंबानी के भाषण से बड़ी उम्मीद इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस बोफा सिक्योरिटीज के अनुसार, “कई बड़े रणनीतिक ऐलान इन्हीं एजीएम के जरिए किया जाता है। कई निवेशक आईपीओ की टाइमलाइन के ऐलान की उम्मीद एजीएम से कर रहे हैं।” इस सरगर्मी के पीछे मुकेश अंबानी का ही एक भाषण है। 2019 के एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा था कि टेलीकॉम और रिटेल कंपनियों का आईपीओ 5 साल के अंदर लाया जाएगा। हालांकि, उसके बाद से कोई अपडेट अभी तक आया नहीं है। रिलायंस के मौजूदा शेयरहोल्डर्स भी जियो के आईपीओ की टाइमलाइन, वैल्यूएशन आदि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

मौजूदा मार्केट का सेंटीमेंट जियो के अनुकूल है। अगले 2 क्वार्टर में टेलीकॉम इंडस्ट्री में टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। जियो ने पहले ही कई सस्ते प्रीपेड एंट्री प्लान को बंद कर दिया है।

रिलायंस के शेयरों में तेजी आईपीओ के अलावा मुकेश अंबानी के भाषण में ग्रीन एनर्जी को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। वहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया अपने रिटेल सेगमेंट को लेकर भी कुछ बड़ी जानकारी एजीएम में साझा कर सकतें हैं। आज सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर दोपहर में 1419 रुपये के इंट्रा-डे हाई के करीब थे। 2025 में अबतक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है।