Jio IPO को लेकर बड़ा अपडेट, कोई भी मौजूदा निवेशक नहीं बेचेंगे शेयर : रिपोर्ट
JIO IPO Updates: जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यह बहुप्रतिक्षित आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू पर आधारित हो सकता है। नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।
JIO IPO Updates: रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगुवाई वाली जियो प्लेटफॉर्म का आईपीओ जल्द हो सकता है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ फ्रेश इश्यू पर आधारित होगा। यानी मौजूदा निवेशक आईपीओ के जरिए एक भी शेयर नहीं बेचने जा रहे हैं। पहले इस बात की चर्चा थी कि आईपीओ में मौजूदा निवेशक भी अपनी हिस्सेदारी घटा सकते हैं। बता दें, पिछले एक महीने से जियो दुनिया के दिग्गज फंड्स और प्राइवेट इक्विटी इनवेस्टर्स के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में जियो के आईपीओ की कीमत, स्ट्रक्चर आदि पर चर्चा हुई है।
JIO IPO का अधिक प्राइस बैंड चाहते हैं निवेशक
रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के मौजूदा निवेशक जियो के आईपीओ के लिए अधिक प्राइस बैंड चाहते हैं। लेकिन इससे लिस्टिंग वाले दिन ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति के अनुसार, “शेयरहोल्डर्स कीमत को अधिक से अधिक रखने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके दो बड़े खतरे हैं। पहला से अधिक इश्यू का साइज काफी अधिक हो सकता है। जिससे मार्केट के स्तर पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मौजूदा परिस्थियों में अगर जियो के आईपीओ का साइज 4 बिलियन डॉलर को क्रॉस करता है तब की स्थिति में बाजार के लिए यह आईपीओ संभालना आसान नहीं होगा। दूसरी वजह कमजोर लिस्टिंग है। जिससे रिटेल निवेशक प्रभावित हो सकते हैं।”
आईपीओ से जुटाए पैसों का क्या करेगी कंपनी
मामले की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने कहा, “मुकेश अंबानी के लिए रिटेल निवेशकों के हित सबसे ऊपर है।” वो आगे कहते हैं कि लिस्टिंग के बाद शेयरों में तेजी आगे बढ़ने का स्पेस रहेगा। बता दें, आईपीओ से जुटाए 25000 करोड़ रुपये का प्रयोग कंपनी कर्ज जुटाने के लिए करेगी। बाकि बचे पैसे को उपयोग कंपनी अपनी जरूरतों के लिए करेगी। पहले की रिपोर्ट के अनुसार जियो का वैल्यूएशन 133 बिलियन से 154 बिलियन डॉलर था।
मार्च में कंपनी ने ऑफर फार सेल पर विचार कर रही थी। तब 14 निवेशक अपनी हिस्सेदारी 8 से 8.5 प्रतिशत हिस्सेदारी घटा सकते थे। हालांकि, अब कोई मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहा है। 2020 में जियो प्लेटफॉर्म्स ने 1.5 लाख करोड़ रुपये जुटाए थे। तब कंपनी की वैल्यूएशन 20 बिलियन डॉलर थी। यह पैसा जियो प्लेटफॉर्म 13 ग्लोबल निवेशक जुटाए थे। निवेशक में गूगल, मेटा, सउदी अरब पब्लिक इनवेस्टमेंट फंड, विस्टा इक्विटी, केकेआर, सिल्वर लेक, जनरल अटलांटिक, अबु धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी, टीपीजी, इंटेल कैपिटल आदि है। इस इनवेस्टमेंट के बाद कंंपनी ने तेजी के साथ 5जी नेटवर्क को विस्तार किया था।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।