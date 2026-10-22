Jio IPO में ₹3.68 लाख करोड़ की डिमांड, 5.3 गुना सब्सक्रिप्शन; लिस्टिंग पर कितना फायदा? जानें डिटेल

मुख्य बातें

मुकेश अंबानी की कंपनी Jio प्लेटफॉर्म्स के IPO को लेकर शेयर बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। करीब ₹30,200 करोड़ के इस मेगा IPO में निवेशकों की कुल मांग लगभग ₹3.68 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। इसमें एंकर निवेशकों की डिमांड और पब्लिक सब्सक्रिप्शन के दूसरे दिन तक मिली बोलियां शामिल हैं। इस आंकड़े ने देश के बड़े IPO में निवेशकों की दिलचस्पी को फिर सुर्खियों में ला दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

22 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के दूसरे दिन शाम 5:45 बजे तक निवेशकों ने करीब ₹1.18 लाख करोड़ के शेयरों के लिए बोली लगाई। इसके साथ पब्लिक इश्यू को कुल मिलाकर 5.3 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला। खास बात यह है कि IPO खुलने के पहले ही दिन बुधवार को यह लगभग 100 मिनट में पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था। अब निवेशकों की नजर इस बात पर है कि आखिरी दिन तक मांग कितनी बढ़ती है और लिस्टिंग पर शेयर बाजार कैसी प्रतिक्रिया देता है।

Jio IPO में ₹3.68 लाख करोड़ की डिमांड कैसे पहुंची?

Jio प्लेटफॉर्म्स के IPO का साइज करीब ₹30,200 करोड़ है। इसमें एंकर निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी और आम निवेशकों की बोलियों ने कुल डिमांड को काफी ऊपर पहुंचा दिया है। कंपनी ने 212 एंकर निवेशकों को ₹8,109.85 करोड़ के शेयर आवंटित किए हैं। यह आवंटन ₹1,119 प्रति शेयर के प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर किया गया। एंकर बुक में संस्थागत निवेशकों की मांग ₹2.5 लाख करोड़ तक पहुंची, जो उपलब्ध एंकर शेयरों की मात्रा से 30 गुना से भी ज्यादा थी।

दूसरी ओर पब्लिक सब्सक्रिप्शन के दूसरे दिन तक करीब ₹1.18 लाख करोड़ के शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। एंकर निवेशकों की डिमांड और पब्लिक इश्यू में मिली बोलियों को मिलाकर कुल मांग लगभग ₹3.68 लाख करोड़ बताई गई है। ध्यान रहे कि यह कुल मांग है, कंपनी को मिलने वाला वास्तविक पैसा नहीं। IPO में अंतिम आवंटन के बाद ही पता चलेगा कि किस कैटेगिरी के कितने निवेशकों को शेयर मिलते हैं।

रिटेल निवेशकों से लेकर बड़े निवेशकों तक कैसा रिस्पॉन्स?

Jio IPO में अलग-अलग निवेशक कैटेगिरी की भागीदारी मजबूत रही है। हालांकि, सब्सक्रिप्शन का लेवल हर कैटेगिरी में अलग-अलग है।

नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशक (NII):- इस कैटेगिरी का हिस्सा 5.64 गुना सब्सक्राइब हुआ।



इस कैटेगिरी का हिस्सा 5.64 गुना सब्सक्राइब हुआ। रिटेल निवेशक:- रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस कैटेगिरी में 8.5 करोड़ शेयरों के मुकाबले 12.77 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं।



रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्सा 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। इस कैटेगिरी में 8.5 करोड़ शेयरों के मुकाबले 12.77 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। एम्पलॉयी कैटेगिरी:- आरक्षित हिस्सा 2.05 गुना सब्सक्राइब हुआ।



आरक्षित हिस्सा 2.05 गुना सब्सक्राइब हुआ। शेयरहोल्डर कैटेगिरी:- इस कैटेगिरी में 3.9 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि IPO में बड़े निवेशकों के साथ रिटेल निवेशकों की भी दिलचस्पी है। हालांकि, केवल ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिलने से लिस्टिंग पर मुनाफे की गारंटी नहीं मिलती।

₹1,065 से ₹1,119 है प्राइस बैंड

Jio Platforms के IPO का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर रखा गया है। पब्लिक इश्यू के लिए सब्सक्रिप्शन 23 अक्टूबर को बंद होगा। इसके बाद शेयरों का आवंटन और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। यह तारीख निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है, वास्तविक स्थिति के लिए कंपनी और एक्सचेंज के आधिकारिक अपडेट देखना जरूरी होगा। IPO में आवेदन करने वाले निवेशकों को आवंटन, लिस्टिंग की तारीख और शेयर के संभावित बाजार भाव पर नजर रखनी चाहिए। केवल बाजार में चर्चा या ऊंची मांग के आधार पर निवेश का फैसला करना सही नहीं है।

Jio IPO में रिकॉर्ड डिमांड से लिस्टिंग पर कितना फायदा?

Jio IPO को मिली भारी डिमांड ने बाजार में इसके प्रति उत्साह जरूर बढ़ाया है। एंकर निवेशकों की मजबूत भागीदारी, नॉन-इंस्टीट्यूशनल कैटेगिरी में 5.64 गुना सब्सक्रिप्शन और रिटेल हिस्से का पूरी तरह सब्सक्राइब होना इस दिलचस्पी को दिखाता है। हालांकि, IPO की लोकप्रियता और लिस्टिंग के दिन मिलने वाला रिटर्न दो अलग-अलग बातें हैं। लिस्टिंग का प्रदर्शन कंपनी की वैल्यूएशन, बाजार के माहौल, निवेशकों की मांग और शेयरों की वास्तविक खरीद-बिक्री पर निर्भर करेगा। इसलिए निवेशकों को कंपनी के कारोबार, फाइनेंशियल सेचुएशन और तय कीमत का आकलन करके ही फैसला लेना चाहिए।

निवेशकों के लिए अहम बात