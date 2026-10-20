Jio IPO: एंकर इन्वेस्टर्स को ₹8,110 करोड़ के शेयर अलॉट, LIC को मिले ₹500 करोड़ के शेयर

मुख्य बातें

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जिओ प्लेटफॉर्म का IPO 21 अक्टूबर को खुलेगा और 23 अक्टूबर को बंद होगा।

जियो प्लैटफॉर्म्स ने 212 एंकर इन्वेस्टर्स को ₹8,110 करोड़ के शेयर अलॉट किए हैं। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, ये शेयर ₹1,119 प्रति शेयर के अपर प्राइस बैंड पर दिए गए हैं। कंपनी ने IPO से पहले कुल 7.24 करोड़ शेयर आवंटित किए। Jio का IPO बुधवार, 21 अक्टूबर से पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। एंकर इन्वेस्टर्स की मजबूत प्रतिक्रिया से साफ है कि इन्वेस्टर्स में इस IPO को लेकर अच्छी दिलचस्पी है। माना जा रहा है कि यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा।

LIC और न्यू वर्ल्ड फंड सबसे बड़े एंकर इन्वेस्टर्स में एंकर निवेशकों में एलआईसी सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। इसको ₹500 करोड़ का सबसे बड़ा अलॉटमेंट मिला है, जो एंकर बुक का 6.17% है। दूसरी ओर न्यू वर्ल्ड फंड को ₹486.27 करोड़ के शेयर मिले। इसके बाद सिंगापुर गवर्नमेंट को ₹340.93 करोड़, एसबीआई को ₹315 करोड़ और BNP Paribas Financial Markets – ODI को ₹303.25 करोड़ के शेयर आवंटित हुए।

घरेलू म्यूचुअल फंडों को 2.48 करोड़ शेयर यानी ₹2,785 करोड़ के शेयर मिले, जो कुल एंकर अलॉटमेंट का 34.34% है। यह 25 फंड हाउस की 95 स्कीमों के जरिए हुआ। लाइफ इंश्योरर और पेंशन फंडों को 97.4 लाख शेयर यानी ₹1,090 करोड़ के शेयर मिले, जो कुल का 13.44% है।

विदेशी इन्वेस्टर्स में ब्लैकरॉक, Fidelity, कैपिटल ग्रुप, टी. रो प्राइस, Schroders, जेपी मॉर्गन, फ्रेंकलीन टेंपल्टॉन और Janus Henderson शामिल हैं। इनके अलावा आबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और मोनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगपुर शामिल हैं।

IPO का साइज, प्राइस बैंड और उद्देश्य Jio Platforms करीब 30,213 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। इसके लिए 27 करोड़ नए शेयर जारी होंगे। प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर है। अपर प्राइस बैंड पर कंपनी की वैल्यू करीब 108 अरब डॉलर आंकी गई है।

IPO 21 अक्टूबर को खुलेगा और 23 अक्टूबर को बंद होगा। शेयर 28 अक्टूबर को BSE पर लिस्ट होने की उम्मीद है। पब्लिक के लिए शेयर अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को तय होने की संभावना है।

IPO से मिले पैसे का एक हिस्सा टेलीकॉम सब्सिडियरी का कर्ज चुकाने में इस्तेमाल होगा, और बाकी पैसा सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए रखा जाएगा। लिस्टिंग के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास कंपनी में हिस्सेदारी बहुमत में रहेगी।

Jio IPO से जुड़ी 9 जरूरी बातें 1- कुल इश्यू: 27 करोड़ नए शेयर

2- कुल राशि: ₹30,213 करोड़

3-फेस वैल्यू: ₹10 प्रति शेयर

4-प्राइस बैंड: ₹1,065–₹1,119

5-रिटेल निवेशक कम से कम 1 लॉट यानी 12 शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं।

6- अपर प्राइस पर कम से कम निवेश: ₹13,428

7-यह IPO हुंडई मोटर इंडिया के ₹27,800 करोड़ के IPO को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा IPO बनने वाला है।

8- यह कंपनी की पोस्ट-इश्यू इक्विटी का करीब 2.93% है।

9-यह IPO NSE की हालिया लिस्टिंग के बाद आ रहा है।

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) और लिस्टिंग अनुमान मार्केट ऑब्जर्वर्स के मुताबिक, IPO से पहले ग्रे मार्केट में अच्छा प्रीमियम चल रहा है। Investorgain के डेटा के अनुसार GMP ₹245 है। पिछले 17 सेशन के ट्रेंड में GMP ऊपर की ओर रहा है। इस दौरान GMP ₹148 से ₹250 के बीच रहा, जो इन्वेस्टर्स की सकारात्मक भावना दिखाता है। ताजा GMP के हिसाब से अनुमानित लिस्टिंग प्राइस ₹1,364 हो सकता है, जो IPO प्राइस ₹1,119 से करीब 21.89% ज्यादा है।

Jio IPO सब्सक्राइब करें या नहीं? मोतीलाल ओसवाल ने इन्वेस्टर्स को “लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए "सब्सक्राइब" करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी में मार्केट लीडरशिप, अच्छी कमाई ग्रोथ और ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और AI में भविष्य के मौके हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ARPU ग्रोथ, टैरिफ हाइक और डिजिटल सर्विसेज की कमाई पर नजर रखनी चाहिए। श्रीराम फाइनेंस की राय भी लगभग ऐसी ही है। उसने मीडियम से लॉन्ग टर्म निवेश के लिए “सब्सक्राइब” रेटिंग दी है।