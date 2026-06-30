Jio IPO का सबसे बड़ा राज खुला! मुकेश अंबानी ने ऐसे रची थी 'प्रोजेक्ट जुपिटर' की सीक्रेट प्लानिंग

भारत के सबसे बड़े IPO की तैयारी आखिर कैसे हुई? यह सवाल पिछले कई महीनों से निवेशकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ था। अब सामने आई जानकारी के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) को शेयर बाजार में उतारने के लिए एक बेहद गोपनीय योजना पर काम किया था, जिसका नाम ‘प्रोजेक्ट जुपिटर (Project Jupiter)’ था। यह केवल एक IPO नहीं था, बल्कि एक ऐसा मिशन था, जिसमें नियामकीय बदलाव, बड़े निवेशकों की सहमति, सख्त गोपनीयता और रणनीतिक फैसलों का बड़ा रोल रहा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पर्दे के पीछे बड़ी तैयारी

पिछले साल अगस्त 2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में घोषणा की थी कि जियो प्लेटफॉर्म्स को 2026 की पहली छमाही में शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा। लेकिन, उस समय शायद ही किसी को अंदाजा था कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी तैयारी चल रही है।

रिलायंस की 3 बड़ी चुनौतियां

द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस 3 बड़ी चुनौतियों से एक साथ निपट रहा था। पहली चुनौती बाजार नियामक से ऐसे नियमों में बदलाव करवाना थी, जिससे इतने बड़े IPO को आसानी से लाया जा सके। दूसरी चुनौती जियो में पहले से निवेश कर चुके बड़े विदेशी निवेशकों को अपने शेयर बेचने के लिए तैयार करना थी। तीसरी और सबसे अहम चुनौती पूरे IPO की तैयारी को पूरी तरह गोपनीय रखना थी, ताकि बाजार में किसी तरह की अफवाह या जानकारी लीक न हो।

क्या था ‘प्रोजेक्टर जुपिटर’? इसी मिशन को कंपनी के अंदर प्रोजेक्टर जुपिटर (Project Jupiter) नाम दिया गया। यह नाम उसके बड़े साइज और महत्व को देखते हुए रखा गया था। कई महीनों तक केवल रिलायंस के चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारी और कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक ही इस प्रोजेक्ट की जानकारी रखते थे। बताया जाता है कि ड्रॉफ्ट प्रॉस्पेक्टस, निवेशकों की प्रेजेंटेशन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज ज्यादातर प्रिंट कॉपी में साझा किए जाते थे। ईमेल और डिजिटल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बेहद सीमित रखा गया, ताकि किसी भी तरह का डिजिटल रिकॉर्ड न बने।

2025 में हुई मिशन की शुरुआत

रिलायंस ने अक्टूबर 2025 से इस मिशन पर तेजी से काम शुरू कर दिया। कंपनी के CFO वी. श्रीकांत, के.आर. राजा और जियो के वरिष्ठ अधिकारी अंशुमान ठाकुर इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। शुरुआत में कोटक महिंद्रा कैपिटल (Kotak Mahindra Capital) और मॉर्गन स्टेनली (Morgan Stanley) को सलाहकार बनाया गया। बाद में दिसंबर तक 4 और बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक जुड़े और आखिरकार IPO सिंडिकेट में कुल 19 सलाहकार शामिल हो गए।

क्या थी बड़ी चुनौती?

इस दौरान एक और बड़ी चुनौती सामने आई। जियो में पहले से हिस्सेदारी रखने वाले निवेशकों जैसे KKR, Meta और Alphabet (Google की पैरेंट कंपनी) को अपने शेयरों का हिस्सा बेचने के लिए राजी करना आसान नहीं था। आखिरकार इन निवेशकों ने अपनी लगभग 8% हिस्सेदारी अनुपात के हिसाब से बेचने पर सहमति दी, जिससे कंपनी सार्वजनिक शेयरधारिता (Public Float) के नियमों को पूरा कर सके।

न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी के नियम में ढील

इसी बीच सितंबर 2025 में SEBI ने बड़े IPO के लिए न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी (Minimum Dilution) का नियम आसान कर दिया। पहले 5 ट्रिलियन रुपये से अधिक मूल्य वाली कंपनियों को कम से कम 5% हिस्सेदारी बेचनी होती थी, जिसे घटाकर 2.5% कर दिया गया। सरकार ने मार्च 2026 में इस बदलाव को आधिकारिक मंजूरी दी और इससे जियो के IPO का रास्ता और आसान हो गया।

OFS से IPO में बदला प्रोजेक्ट

शुरुआत में रिलायंस की योजना थी कि IPO पूरी तरह OFS (Offer for Sale) के जरिए लाया जाए, जिसमें मौजूदा निवेशक अपने शेयर बेचते और कंपनी को सीधे कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन बाजार में कमजोरी, रुपये की गिरती कीमत और वैल्यूएशन को लेकर कुछ निवेशकों की चिंताओं के बाद कंपनी ने रणनीति बदल दी। इसके बाद रिलायंस ने IPO को प्राइमरी इश्यू में बदलने का फैसला किया। इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि IPO से जुटाई जाने वाली करीब 4 अरब डॉलर (लगभग 33,000 करोड़ रुपये) की पूरी राशि सीधे जियो प्लेटफॉर्म्स के पास जाएगी, यानी यह पैसा कंपनी के विस्तार, नए निवेश और भविष्य की योजनाओं में इस्तेमाल होगा, जबकि विदेशी निवेशकों को तुरंत एग्जिट नहीं मिलेगा।

IPO में कुल 19 इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल

19 जून 2026 को आखिरकार जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपना ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस दाखिल कर दिया। खास बात यह रही कि इस IPO में कुल 19 इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। दिलचस्प संयोग यह भी है कि ड्रॉफ्ट फाइलिंग की तारीख 19 जून रही, जबकि मुकेश अंबानी का जन्मदिन भी 19 अप्रैल को पड़ता है। कंपनी से जुड़े कई लोगों ने इसे एक खास संयोग के तौर पर देखा।