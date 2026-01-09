आ रहा है इस साल का सबसे बड़ा IPO, मुकेश अंबानी बेचेंगे 2.5% हिस्सेदारी

संक्षेप: मौजूदा आकलन के अनुसार जियो की वैल्यूएशन करीब 180 अरब डॉलर बताई जा रही है, ऐसे में 2.5% हिस्सेदारी बेचने से लगभग 4 से 4.5 अरब डॉलर (करीब 35-37 हजार करोड़ रुपये) जुटाए जा सकते हैं। यह आंकड़ा पिछले साल आए हुंडई मोटर इंडिया के 3.3 अरब डॉलर के आईपीओ से भी बड़ा होगा।

Jio IPO: रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स इस साल अपना बहुप्रतीक्षित आईपीओ (IPO) लाने की तैयारी में है। अगर यह योजना पूरी होती है, तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। खबरों के मुताबिक, कंपनी अपनी कुल हिस्सेदारी का सिर्फ 2.5% शेयर बाजार में उतारने पर विचार कर रही है। मौजूदा आकलन के अनुसार जियो की वैल्यूएशन करीब 180 अरब डॉलर बताई जा रही है, ऐसे में 2.5% हिस्सेदारी बेचने से लगभग 4 से 4.5 अरब डॉलर (करीब 35-37 हजार करोड़ रुपये) जुटाए जा सकते हैं। यह आंकड़ा पिछले साल आए हुंडई मोटर इंडिया के 3.3 अरब डॉलर के आईपीओ से भी बड़ा होगा।

भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी है और यह भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी मानी जाती है, जिसके 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। पिछले छह सालों में जियो ने सिर्फ मोबाइल नेटवर्क तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी के कई नए क्षेत्रों में कदम रखा है। इसी दौरान KKR, सिल्वर लेक, जनरल अटलांटिक और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसे बड़े विदेशी निवेशकों ने इसमें पैसा लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बैंकर जियो की वैल्यूएशन 200 से 240 अरब डॉलर तक भी मान रहे हैं, हालांकि कंपनी ने अभी कोई अंतिम आंकड़ा तय नहीं किया है।

2.5% शेयर लिस्ट करना चाहती है कंपनी कंपनी सिर्फ 2.5% शेयर इसलिए लिस्ट करना चाहती है क्योंकि जियो का आकार बहुत बड़ा है और कम हिस्सेदारी बेचने से शेयर की कीमत को लेकर ज्यादा उत्साह और मांग बन सकती है। हालांकि, इसके लिए एक नियम में बदलाव जरूरी है। अभी भारत में बड़े आईपीओ के लिए कम से कम 5% शेयर पब्लिक को ऑफर करना होता है, लेकिन सेबी इस सीमा को घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव दे चुकी है, जिसे अभी वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलनी बाकी है। यह भी साफ नहीं है कि यह आईपीओ ऑफर फॉर सेल होगा या कंपनी नए शेयर जारी करके फंड जुटाएगी।