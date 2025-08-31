Jio IPO may became india largets Issue in term of size says analysts Jio IPO: हुंडई मोटर के साइज का दोगुना? रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है जियो का आईपीओ, Business Hindi News - Hindustan
Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 03:21 PM
Jio IPO: टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की कहानी को बदल कर रखने देने वाली कंपनी जियो अब आईपीओ को लेकर तैयार है। रिलांयस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी 48वीं एजीएम में जियो के आईपीओ (Jio IPO) पर मुहर लगाई। उन्होंने कहा कि 2026 की पहली छमाही में इस कंपनी का आईपीओ आ सकता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यह भारत के शेयर बाजार के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ सकता है। माना जा रहा है कि रिलायंस जियो (Reliance Jio) का आईपीओ 154 बिलियन डॉलर या फिर 13.5 लाख करोड़ रुपये के वैल्यूएशन पर आ सकता है। ऐसे में अगर 5 प्रतिशत हिस्सेदारी को भी बेचा गया तो यह एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईपीओ बन सकता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 58000 करोड़ रुपये से 67500 करोड़ रुपये जियो के आईपीओ का साइज हो सकता है।

दुनिया भर के चर्चित ब्रोकरेज हाउस का क्या है अनुमान

इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस Goldman Sachs ने रिलायंस जियो का वैल्यूएशन बुलिश केस में 154 बिलियन डॉलर आंका है। वहीं, जेफरिज ने बुलियन मार्केट में जियो का वैल्यूएशन 146 बिलियन डॉलर, Macquarie ने 123 बिलियन डॉलर और Emkay ने 121 बिलियन डॉलर आंका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी की जियो की लिस्टिंग 134 बिलियन डॉलर से 146 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर हो सकती है। बता दें, अगर अनुमान के मुताबिक आईपीओ आया तो यह हुंडई के आईपीओ के साइज 27,870 करोड़ रुपये का दोगुना हो सकता है।

लिस्टिंग के साथ जियो भारत की टॉप 5 कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। साथ ही अपनी नजदीकी प्रतिद्वंदी कंपनी भारती एयरटेल के मार्केट कैप 10.77 लाख करोड़ रुपये (शुक्रवार तक के डाटा) को क्रॉस कर सकता है।

जियो की वित्तीय स्थिति कैसी?

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जियो प्लेटफॉर्म का नेट प्रॉफिट 7110 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 25 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, ग्रॉस रेवन्यू जियो का 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 41,054 करोड़ रुपये रहा है। EBITDA 23.9 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,135 करोड़ रुपये रहा है।

जियो में किसके पास कितना हिस्सा?

मौजूदा समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जियो में 66.30 प्रतिशत हिस्सा है। मेटा के पास 10 प्रतिशत और गूगल के पास 7.7 प्रतिशत हिस्सा है। कुछ प्राइवेट निवेशकों के पास 16 प्रतिशत हिस्सा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

