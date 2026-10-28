Jio IPO Listing Today: 23% के प्रीमियम पर हो सकती है जियो प्लैटफॉर्म्स IPO की लिस्टिंग?

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Jio IPO Listing Today: जियो प्लैटफॉर्म्स के आईपीओ की लिस्टिंग का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आज शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। यानी 28 अक्टूबर, बुधवार से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर जियो प्लैटफॉर्म्स के शेयरों में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। एक्सपर्ट्स ने इस शेयर के जरिए 23 प्रतिशत तक का शुरुआती मुनाफा होने का अनुमान जताया है।

जियो का आईपीओ 21-23 अक्टूबर तक आया था। इसके लिए 30,213 करोड़ रुपये के देश से सबसे बड़े आईपीओ के लिए 22 गुना से अधिक बोली प्राप्त हुई थी। शेयरों का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को कर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर्स को 19 अक्टूबर को 8,110 करोड़ रुपये के शेयरों का अलॉटमेंट किया गया था।

ग्रे-मार्केट का हाल इस बीच, लिस्ट होने से पहले ग्रे-मार्केट में मंगलवार को कंपनी के शेयर करीब 23 प्रतिशत के प्रीमियम पर मिल रहे थे। अगर इसी स्तर पर जियो IPO की लिस्टिंग होती है तो वह लिस्टिंग के साथ ही मार्केट कैप में सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच सकती है। जियो आईपीओ को 1,065 रुपये से 1,119 रुपये के प्राइस बैंड पर लॉन्च किया गया था।

अगर जियो का शेयर 1,119 रुपये के अपर बैंड पर लिस्ट हुआ तो मार्केट कैप 10.3 लाख करोड़ रुपये होगा। अगर आईपीओ 20% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के बाद तब भी जियो प्लैटफॉर्म्स 12.46 लाख करोड़ रुपये के साथ दूसरी सबसे बड़े मार्केट कैप की कंपनी होगी। दूसरी ओर टेलीकॉम सेक्टर में जियो को टक्कर दे रही भारती एयरटेल 12,34,371 करोड़ रुपये के साथ दूसरे और एचडीएफसी बैंक 10,49,086 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है।

जियो आईपीओ से आज कितनी हो सकती है कमाई? ग्रे मार्केट की बात करें तो जियो प्लैटफॉर्म्स के आईपीओ पर 260 रुपये के आसपास का प्रीमियम मिलता दिख रहा है। अगर 260 रुपये का जीएमपी बुधवार यानी आज लिस्टिंग में भी सही साबित हुआ तो जियो का आईपीओ करीब 1,380 रुपये के भाव पर लिस्ट हो सकता है।

अगर ऐसा हुआ तो एक लॉट पाने वाले जियो आईपीओ के निवेशक को करीब 3,120 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल जाएगा क्योंकि एक लॉट में 12 शेयर हैं। जबकि, जियो प्लैटफॉर्म्स के कर्मचारियों को प्रति शेयर 54 रुपये अतिरिक्त का फायदा मिलेगा। उन्हें एक लॉट पर करीब 3,768 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल सकता है।

22 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन जियो के आईपीओ को 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। इसके लिए 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा बोलियां मिलीं। जियो ने 27 करोड़ आईपीओ लॉन्च किए, जिसके बदले 655.68 करोड़ शेयरों की डिमांड मिली। एंकर निवेशकों से अरक्षित शेयरों के अनुपात में 30 गुना ज्यादा डिमांड मिला। इसके साथ ही, यह दुनिया का पहला आईपीओ है, जिसे 1.38 करोड़ से ज्यादा का आवेदन मिले।