Jio IPO GMP Today: लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में जियो के शेयरों की धूम, 1 लॉट पर ₹2964 का फायदा!

मुख्य बातें

जियो IPO का अपर प्राइस बैंड 1,119 प्रति शेयर था, जबकि ग्रे मार्केट में शेयर का भाव 1,366 रुपये चल रहा है।

Jio Platforms IPO Listing Date: मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग से पहले ही ग्रे मार्केट में उछल रहे हैं। अनलिस्टेड मार्केट में कंपनी के शेयर 1,366 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। यह IPO के अपर प्राइस बैंड 1,119 रुपये के मुकाबले 22.07% ज्यादा है। हालांकि, ग्रे मार्केट के ये संकेत लिस्टिंग पर मुनाफे की गारंटी नहीं हैं।

ग्रे मार्केट में क्या हैं इशारे? जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स की नजर अब शेयरों की लिस्टिंग पर है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम 247 रुपये प्रति शेयर बताया जा रहा है। जियो IPO का अपर प्राइस बैंड 1,119 प्रति शेयर था, जबकि ग्रे मार्केट में शेयर का भाव 1,366 रुपये चल रहा है। इस तरह GMP करीब 22.07% बैठता है। अगर ग्रे मार्केट का यह प्रीमियम लिस्टिंग तक बना रहता है, तो निवेशकों को अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है।

एक लॉट पर कितने रुपये का फायदा? जियो प्लेटफॉर्म्स IPO में एक लॉट में 12 शेयर हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम के आधार पर संभावित मुनाफे का गणित इस प्रकार है...

IPO का अपर प्राइस बैंड: ₹1,119 प्रति शेयर

ग्रे मार्केट में भाव: ₹1,366 प्रति शेयर

प्रति शेयर GMP: ₹247

एक लॉट में शेयर: 12

एक लॉट की IPO कीमत: ₹13,428

अनुमानित लिस्टिंग वैल्यू: ₹16,392

एक लॉट पर संभावित फायदा: ₹2,964

यानी ग्रे मार्केट के मौजूदा संकेत के मुताबिक, एक लॉट पाने वाले निवेशक को करीब ₹2,964 का संभावित फायदा हो सकता है। बता दें यह केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम पर आधारित अनुमान है। वास्तविक लिस्टिंग प्राइस इससे कम या ज्यादा हो सकती है।

28 अक्टूबर को शेयर बाजार में लिस्टिंग जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों की लिस्टिंग बुधवार, 28 अक्टूबर को NSE और BSE पर प्रस्तावित है। IPO के शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार, 26 अक्टूबर को फाइनल होने की संभावना है। जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिलेंगे, उनके रिफंड मंगलवार, 27 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद निवेशकों को बुधवार को शेयरों की लिस्टिंग का इंतजार रहेगा।

22 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ Jio IPO जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिला। तीन दिन में इश्यू कुल मिलाकर 22 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के मुताबिक, अलग-अलग निवेशक श्रेणियों में सब्सक्रिप्शन का स्तर इस प्रकार रहा...

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB): 70.55 गुना

नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII): करीब 14 गुना

रिटेल निवेशक (RII): 2.72 गुना

ये आंकड़े बताते हैं कि इस IPO में सबसे ज्यादा दिलचस्पी संस्थागत निवेशकों ने दिखाई। QIB कैटेगरी का 70.55 गुना सब्सक्रिप्शन इस इश्यू की मजबूत मांग को दर्शाता है।

₹30,213 करोड़ का IPO, हुंडई का रिकॉर्ड टूटा जियो प्लेटफॉर्म्स का ₹30,213 करोड़ का IPO भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के सबसे बड़े IPO में शामिल है। इस इश्यू ने 2024 में आए हुंडई मोटर इंडिया के ₹27,870 करोड़ के IPO का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया।

IPO को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इश्यू खुलने के करीब 100 मिनट के भीतर ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था। इसमें लगभग 1.4 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए।