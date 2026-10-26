Jio IPO GMP Today: लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में जियो के शेयरों की धूम, 1 लॉट पर ₹2964 का फायदा!
मुख्य बातें
- Jio IPO GMP Today: जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स की नजर अब शेयरों की लिस्टिंग पर है
- ग्रे मार्केट में शेयरों का प्रीमियम 247 रुपये बताया जा रहा है
- जियो IPO का अपर प्राइस बैंड 1,119 प्रति शेयर था, जबकि ग्रे मार्केट में शेयर का भाव 1,366 रुपये चल रहा है
Jio Platforms IPO Listing Date: मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में लिस्टिंग से पहले ही ग्रे मार्केट में उछल रहे हैं। अनलिस्टेड मार्केट में कंपनी के शेयर 1,366 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। यह IPO के अपर प्राइस बैंड 1,119 रुपये के मुकाबले 22.07% ज्यादा है। हालांकि, ग्रे मार्केट के ये संकेत लिस्टिंग पर मुनाफे की गारंटी नहीं हैं।
ग्रे मार्केट में क्या हैं इशारे?
जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स की नजर अब शेयरों की लिस्टिंग पर है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम 247 रुपये प्रति शेयर बताया जा रहा है। जियो IPO का अपर प्राइस बैंड 1,119 प्रति शेयर था, जबकि ग्रे मार्केट में शेयर का भाव 1,366 रुपये चल रहा है। इस तरह GMP करीब 22.07% बैठता है। अगर ग्रे मार्केट का यह प्रीमियम लिस्टिंग तक बना रहता है, तो निवेशकों को अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है।
एक लॉट पर कितने रुपये का फायदा?
जियो प्लेटफॉर्म्स IPO में एक लॉट में 12 शेयर हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम के आधार पर संभावित मुनाफे का गणित इस प्रकार है...
IPO का अपर प्राइस बैंड: ₹1,119 प्रति शेयर
ग्रे मार्केट में भाव: ₹1,366 प्रति शेयर
प्रति शेयर GMP: ₹247
एक लॉट में शेयर: 12
एक लॉट की IPO कीमत: ₹13,428
अनुमानित लिस्टिंग वैल्यू: ₹16,392
एक लॉट पर संभावित फायदा: ₹2,964
यानी ग्रे मार्केट के मौजूदा संकेत के मुताबिक, एक लॉट पाने वाले निवेशक को करीब ₹2,964 का संभावित फायदा हो सकता है। बता दें यह केवल ग्रे मार्केट प्रीमियम पर आधारित अनुमान है। वास्तविक लिस्टिंग प्राइस इससे कम या ज्यादा हो सकती है।
28 अक्टूबर को शेयर बाजार में लिस्टिंग
जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों की लिस्टिंग बुधवार, 28 अक्टूबर को NSE और BSE पर प्रस्तावित है। IPO के शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार, 26 अक्टूबर को फाइनल होने की संभावना है। जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिलेंगे, उनके रिफंड मंगलवार, 27 अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद निवेशकों को बुधवार को शेयरों की लिस्टिंग का इंतजार रहेगा।
22 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ Jio IPO
जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिला। तीन दिन में इश्यू कुल मिलाकर 22 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के मुताबिक, अलग-अलग निवेशक श्रेणियों में सब्सक्रिप्शन का स्तर इस प्रकार रहा...
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB): 70.55 गुना
नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII): करीब 14 गुना
रिटेल निवेशक (RII): 2.72 गुना
ये आंकड़े बताते हैं कि इस IPO में सबसे ज्यादा दिलचस्पी संस्थागत निवेशकों ने दिखाई। QIB कैटेगरी का 70.55 गुना सब्सक्रिप्शन इस इश्यू की मजबूत मांग को दर्शाता है।
₹30,213 करोड़ का IPO, हुंडई का रिकॉर्ड टूटा
जियो प्लेटफॉर्म्स का ₹30,213 करोड़ का IPO भारतीय शेयर बाजार के इतिहास के सबसे बड़े IPO में शामिल है। इस इश्यू ने 2024 में आए हुंडई मोटर इंडिया के ₹27,870 करोड़ के IPO का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया।
IPO को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इश्यू खुलने के करीब 100 मिनट के भीतर ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया था। इसमें लगभग 1.4 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए।
(डिस्क्लेमर: ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम लगातार बदलता रहता है, इसलिए किसी भी आईपीओ पर दांव लगाने से पहले कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और उसके कारोबार की पूरी जानकारी जरूर कर लें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें