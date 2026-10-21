Jio IPO Day 1: पहले दिन ₹95,500 करोड़ की बोली, Hyundai IPO का टूटा रिकॉर्ड; यहां जानें सारी डिटेल्स

मुख्य बातें

मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस Jio प्लेटफॉर्म्स (Reliance Jio Platforms) के IPO ने पहले ही दिन निवेशकों का जबरदस्त ध्यान खींचा है। इस ₹30,230 करोड़ के पब्लिक इश्यू में 21 अक्टूबर को पहले दिन ही ₹95,500 करोड़ की बोलियां मिलीं। यह ₹15,000 करोड़ से अधिक साइज वाले भारतीय IPO में पहले दिन दर्ज की गई सबसे बड़ी कुल बोली राशि है। इस मजबूत मांग के साथ Jio IPO ने बड़े पब्लिक इश्यू के बीच एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, पहले दिन Jio Platforms का IPO कुल मिलाकर 3.1 गुना सब्सक्राइब हुआ, यानी ऑफर में उपलब्ध शेयरों की तुलना में निवेशकों ने कई गुना अधिक शेयरों के लिए आवेदन किया। खास बात यह रही कि संस्थागत निवेशकों ने इस इश्यू में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, जबकि रिटेल निवेशकों की ओर से मांग अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई है।

Jio प्लेटफॉर्म्स ने पहले दिन की बोली राशि के मामले में हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) के IPO को पीछे छोड़ दिया। हुंडई (Hyundai) का ₹27,859 करोड़ का IPO अक्टूबर 2024 में आया था और उसे तीन दिनों में करीब ₹66,000 करोड़ की बोलियां मिली थीं। इसके मुकाबले Jio IPO को पहले दिन ही ₹95,500 करोड़ की बोलियां मिल गईं।

एंकर निवेशकों से मिली डिमांड को भी जोड़ें, तो Jio IPO के लिए कुल डिमांड करीब ₹3.45 लाख करोड़ बताई गई है। इसमें लगभग ₹2.5 लाख करोड़ की मांग एंकर बुक से और पहले दिन की ₹95,500 करोड़ की बोलियां शामिल हैं। इस आंकड़े ने देश के सबसे बड़े IPO में संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी को रेखांकित किया है।

हालांकि, कुल बोली राशि के मामले में Jio IPO को भारतीय बाजार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड नहीं मिला है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के ₹11,607 करोड़ के IPO को करीब ₹6.2 लाख करोड़ की कुल मांग मिली थी और यह इश्यू 54 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसलिए Jio का नया रिकॉर्ड खास तौर पर ₹15,000 करोड़ से अधिक साइज वाले IPO के पहले दिन की बोली राशि से जुड़ा है।

QIB निवेशकों ने दिखाई सबसे ज्यादा दिलचस्पी

21 अक्टूबर को शाम 7 बजे तक के एक्सचेंज आंकड़ों के अनुसार, Jio Platforms के IPO में कुल 19.75 करोड़ शेयरों के मुकाबले करीब 62.3 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। अलग-अलग निवेशक कैटेगिरी में डिमांड का रुझान इस प्रकार रहा।

QIB यानी संस्थागत निवेशक:- यह कैटेगरी 9.4 गुना सब्सक्राइब हुई। इसके तहत 4.9 करोड़ उपलब्ध शेयरों के मुकाबले 46.1 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं।

यह कैटेगरी 9.4 गुना सब्सक्राइब हुई। इसके तहत 4.9 करोड़ उपलब्ध शेयरों के मुकाबले 46.1 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। NII :- इस कैटेगिरी में 1.68 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज हुआ।

इस कैटेगिरी में 1.68 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज हुआ। रिटेल निवेशक:- रिटेल कैटेगरी 0.73 गुना सब्सक्राइब हुई, यानी पहले दिन यह हिस्सा पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुआ।

रिटेल कैटेगरी 0.73 गुना सब्सक्राइब हुई, यानी पहले दिन यह हिस्सा पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुआ। कर्मचारी और शेयरधारक:- इन दोनों कैटेगिरी में क्रमशः 1.36 गुना और 1.46 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

इन आंकड़ों से साफ है कि पहले दिन IPO की डिमांड का बड़ा हिस्सा संस्थागत निवेशकों से आया। रिटेल निवेशकों के लिए अभी यह देखना अहम होगा कि बाकी दो दिनों में सब्सक्रिप्शन की रफ्तार कितनी बढ़ती है।

एंकर निवेशकों से ₹8,109 करोड़ जुटाए

IPO खुलने से पहले Jio Platforms ने 212 एंकर निवेशकों को प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर ₹8,109.85 करोड़ के शेयर आवंटित किए। एंकर निवेशक वे बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं, जिन्हें IPO खुलने से पहले निर्धारित नियमों के तहत शेयर आवंटित किए जाते हैं।

एंकर बुक में ₹2.5 लाख करोड़ से अधिक की डिमांड मिलने की जानकारी इस इश्यू को लेकर संस्थागत निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी दिखाती है। हालांकि, एंकर निवेशकों की मांग और आम निवेशकों के सब्सक्रिप्शन को अलग-अलग समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया और आवंटन के नियम अलग हैं।

कब बंद होगा Jio IPO और कब होगी लिस्टिंग?

Jio Platforms का IPO 23 अक्टूबर 2026 को बंद होगा। वहीं, शेयरों की लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। निवेशकों के पास आवेदन करने के लिए अभी दो दिन और हैं। पहले दिन की मजबूत डिमांड ने इस IPO को चर्चा में ला दिया है, लेकिन सिर्फ ज्यादा सब्सक्रिप्शन के आधार पर लिस्टिंग में मुनाफे की गारंटी नहीं दी जा सकती। लिस्टिंग के समय शेयर का प्रदर्शन बाजार के माहौल, कंपनी के मूल्यांकन और निवेशकों की मांग पर भी निर्भर करेगा।

निवेशकों के लिए अहम बात