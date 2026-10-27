Jio IPO की लिस्टिंग से अंबानी के इस शेयर को भी मिलेगा बूस्ट? ₹207 है कीमत
मुख्य बातें
- जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर की बात करें तो 207.25 रुपये पर बंद हुआ है
- कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ की लिस्टिंग से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में भी हलचल हो सकती है
Jio IPO: मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के आईपीओ की 28 अक्टूबर यानी बुधवार को लिस्टिंग होने वाली है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की Jio नाम से दूसरी ऐसी कंपनी है जो शेयर बाजार में लिस्ट होगी।
रिलायंस समूह की शेयर बाजार में जियो नाम से लिस्ट एक और कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ की लिस्टिंग से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में भी हलचल हो सकती है। आइए डिटेल में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर परफॉर्मेंस के बारे में जान लेते हैं।
जियो फाइनेंशियल शेयर का परफॉर्मेंस
इस कंपनी के शेयर की बात करें तो 207.25 रुपये पर बंद हुआ। पिछले एक हफ्ते में शेयरों में 3.05% और पिछले एक महीने में 8.60% की गिरावट आई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर साल की शुरुआत से अब तक (YTD) 29.83% गिर चुके हैं। एक साल के आधार पर, शेयर में 32.10% की गिरावट आई है। तीन साल की अवधि में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर करीब 7% गिरे हैं। कहने का मतलब है कि शेयर लॉन्ग टर्म वाले निवेशकों के लिए फायदेमंद नहीं था।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
लेमन (Lemonn) के रिसर्च हेड गौरव गर्ग ने कहा, “जियो प्लेटफॉर्म्स IPO से निवेशकों का ध्यान पूरे जियो इकोसिस्टम की ओर जा सकता है लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर इसका असर तुरंत नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पड़ने की संभावना है। जियो प्लेटफॉर्म्स का टेलीकॉम और डिजिटल-सर्विसेज बिजनेस, जियो फाइनेंशियल का लेंडिंग, पेमेंट और अन्य फाइनेंशियल-सर्विसेज ऑपरेशंस, इन दोनों की कमाई के स्रोत अलग-अलग हैं। इसलिए, निवेशकों को यह नहीं मान लेना चाहिए कि सिर्फ इस IPO की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में लगातार तेजी आएगी।”
गर्ग ने आगे कहा, "जियो फाइनेंशियल में ग्रोथ की संभावना है क्योंकि इसका लेंडिंग और फाइनेंशियल-सर्विसेज बिजनेस बढ़ रहा है। इसके हालिया तिमाही नतीजों में नेट इंटरेस्ट इनकम और प्री-प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ दिखी है। हालांकि, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में साल-दर-साल गिरावट आई है। इससे यह साफ होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्रेडिट प्रोविजन और नए बिजनेस के मुनाफे में आने की रफ्तार पर नजर रखना कितना जरूरी है।"
निवेशकों को क्या करना चाहिए?
गौरव गर्ग ने मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले मौजूदा निवेशकों को अपनी जोखिम क्षमता के अनुरूप शेयर होल्ड करने की सलाह दी है। वहीं, नए निवेशकों को केवल IPO से जुड़े सेंटीमेंट के आधार पर खरीदारी करने के बजाय, गिरावट आने पर टुकड़ों में निवेश करने पर विचार करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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