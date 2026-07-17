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दोगुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी

By Vishnu Soni
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मुख्य बातें

  • मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर शुक्रवार को 5% से अधिक की तेजी के साथ 249.90 रुपये पर पहुंच गए हैं
  • चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा है
दोगुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, मुकेश अंबानी की कंपनी के शेयरों में तूफानी तेजी

मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर शुक्रवार को BSE में 5 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 249.90 रुपये पर पहुंच गए हैं। पहली तिमाही के जबरदस्त नतीजों के बाद कंपनी के शेयरों में यह उछाल देखने को मिला है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में और तेजी देखने को मिल सकती है।

155% बढ़ा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मुनाफा
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (Jio Financial Services) का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 155 पर्सेंट बढ़कर 830 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि के दौरान कंपनी का मुनाफा 325 करोड़ रुपये था। पहली तिमाही में ऑपरेशंस से मिलने वाला कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 227 पर्सेंट बढ़कर 2004 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 612 करोड़ रुपये था। जून 2026 तिमाही में कंपनी की इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 165 पर्सेंट बढ़कर 962 करोड़ रुपये रही है।

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मोतीलाल ओसवाल ने दिया 315 रुपये का टारगेट प्राइस
घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस ने कंपनी के शेयरों के लिए बाय रेटिंग दी है और 315 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यानी, कंपनी के शेयर 34 पर्सेंट उछल सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी के लिए जून 2026 तिमाही शानदार रही है। जियो क्रेडिट में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है, जिसका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 300 बिलियन रुपये के पार पहुंच गया है।

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एक साल में 20% से ज्यादा लुढ़क गए हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (Jio Financial Services) के शेयर पिछले एक साल में 20 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 17 जुलाई 2025 को 318.10 रुपये पर थे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर 17 जुलाई 2026 को 249.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक कंपनी के शेयरों में 15 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 338.45 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 223.30 रुपये है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का मार्केट कैप शुक्रवार को 1,62,000 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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