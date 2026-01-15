घट गया मुकेश अंबानी की इस कंपनी का मुनाफा, अब कल फोकस में रहेंगे शेयर, आपका है दांव?

संक्षेप: मुनाफे में गिरावट के बावजूद कंपनी की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, जो निवेशकों के लिए एक अहम संकेत माना जा रहा है। जियो फाइनेंशियल के शेयर पिछले बुधवार को 287.30 रुपये पर रहा। अब कल शुक्रवार को यह शेयर फोकस में रह सकता है।

Jio Financial Services Q3 Result: जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने आज गुरुवार, 15 जनवरी को वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (Q3FY26) के नतीजे जारी किए। दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर करीब 9% घटकर 268.98 करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने 294.78 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। हालांकि, मुनाफे में गिरावट के बावजूद कंपनी की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, जो निवेशकों के लिए एक अहम संकेत माना जा रहा है। जियो फाइनेंशियल के शेयर पिछले बुधवार को 287.30 रुपये पर रहा। अब कल शुक्रवार को यह शेयर फोकस में रह सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है डिटेल तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय 901 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की समान तिमाही के 449 करोड़ रुपये के मुकाबले 101% ज्यादा है। यानी कंपनी की इनकम दोगुने से भी ज्यादा बढ़ी है। वहीं, प्री-प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.3% की बढ़त के साथ 354 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल 330 करोड़ रुपये था। हालांकि, बढ़ती आय का असर कुछ हद तक ज्यादा खर्चों के कारण कम हो गया, जिसकी वजह से मुनाफे में उतनी तेजी नहीं दिखी।

लोन और फाइनेंशियल बिजनेस में तेजी कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM) में भी मजबूत उछाल आया है। Q3FY26 के अंत तक AUM बढ़कर 19,049 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछली तिमाही यानी Q2FY26 के 14,712 करोड़ रुपये से 29% ज्यादा है। यह दिखाता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का लोन और फाइनेंशियल बिजनेस तेजी से विस्तार कर रहा है। खास तौर पर कंपनी के क्रेडिट सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है।