जियो-ब्लैकरॉक का पहला फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च, कैसे और कितना करें निवेश

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 01:48 PM
जियो-ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड ने अपना पहला एक्टिव इक्विटी ऑफरिंग एक फ्लेक्सी-कैप फंड लॉन्च किया है। जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड की सदस्यता (निवेश) अब शुरू हो गई है और यह 7 अक्टूबर तक खुलेगा। आवंटन की तारीख के पांच कारोबारी दिनों के भीतर यह फंड लगातार बिक्री और पुनर्खरीद के लिए फिर से खुलेगा।

फंड की मुख्य बातें

यह एक ओपन-एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम है, जो लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करेगी। इसका निवेश लक्ष्य विभिन्न कंपनियों के शेयरों में निवेश करके लंबी अवधि में पूंजी की वृद्धि करना है। यह फंड सिर्फ डायरेक्ट प्लान में ग्रोथ ऑप्शन के साथ आएगा। इस फंड पर कोई एग्जिट लोड (निकासी शुल्क) नहीं है।

कितना निवेश कर सकते हैं?

एकमुश्त निवेश: न्यूनतम राशि 500 रुपये है और इसके बाद 1 रुपये के गुणकों में निवेश किया जा सकता है।

SIP: न्यूनतम किश्त 500 रुपये है, और बाद की किश्तें 1 रुपये के गुणकों में हो सकती हैं। कम से कम 6 किस्तें जरूरी हैं।

फंड पोर्टफोलियो आवंटन

शेयर (इक्विटी): 65% से 100% तक - लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप कंपनियों में।

डेट (ऋण): 0% से 35% तक - डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में।

REITs/InvITs: 0% से 10% तक।

इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 इंडेक्स (TRI) है और इसके फंड मैनेजर तन्वी कचेरिया और साहिल चौधरी होंगे।

निवेश की खास रणनीति

यह फंड स्टॉक चुनने और पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक सिस्टमैटिक (व्यवस्थित) तरीका अपनाता है। इसमें ब्लैकरॉक इंक. द्वारा बिग डेटा, मशीन लर्निंग और एडवांस्ड एनालिटिक्स से तैयार किए गए "सिग्नल रिसर्च स्कोर" का इस्तेमाल होता है। यह तकनीक बदलती बाजार स्थितियों के अनुसार तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद करती है। इस पूरी प्रक्रिया को ब्लैकरॉक के शक्तिशाली टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म 'अलाद्दीन' के जरिए मैनेज किया जाता है। फंड हाउस का कहना है कि यह तकनीक और मानवीय विशेषज्ञता का मेल है, जो निवेश के फैसलों में आने वाले पूर्वाग्रहों को कम करने में मददगार हो सकता है।

फ्लेक्सी-कैप फंड में निवेश क्यों करें?

मार्केट एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि फ्लेक्सी-कैप फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानके जरिए निवेश करना चाहिए ताकि लंबी अवधि में धन का निर्माण किया जा सके।

कोर पोर्टफोलियो: फ्लेक्सी-कैप फंड को किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो की मुख्य विशेषता (कोर होल्डिंग) के रूप में देखा जाता है, चाहे बाजार की स्थिति कुछ भी हो।

लम्पसम निवेश: जिन निवेशकों की इक्विटी में एक्सपोजर बहुत कम है, वे लंबी अवधि के लिए एकमुश्त निवेश भी कर सकते हैं। हालांकि, मौजूदा बाजार को देखते हुए, एकमुश्त राशि को एसटीपी (सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान) के जरिए अगले 6-12 महीनों में निवेश करना बेहतर रहता है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। MF में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

