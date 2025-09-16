अगले हफ्ते खुल रहा यह IPO, अभी से 42% पहुंचा GMP, 121 रुपये है शेयर का दाम

IPO में जिनकुशल इंडस्ट्रीज के शेयर का दाम 121 रुपये है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 51 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा GMP के हिसाब से देखें तो कंपनी के शेयर 172 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं।

अगले हफ्ते एक और कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए खुलने जा रहा है। यह कंपनी जिनकुशल इंडस्ट्रीज है। कंपनी का आईपीओ 25 सितंबर 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और यह 29 सितंबर तक ओपन रहेगा। कंपनी का आईपीओ अभी खुला नहीं है, लेकिन इसके शेयर ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। जिनकुशल इंडस्ट्रीज के शेयर अभी से ग्रे मार्केट में 40 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 116.11 करोड़ रुपये तक का है।

121 रुपये शेयर का दाम, 51 रुपये पहुंच गया GMP

IPO में जिनकुशल इंडस्ट्रीज के शेयर का दाम 121 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 51 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो कंपनी के शेयर 172 रुपये के करीब बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। जिनकुशल इंडस्ट्रीज के आईपीओ में शेयरों का अलॉटमेंट 30 सितंबर 2025 को फाइनल होगा। वहीं, कंपनी के शेयर 3 अक्टूबर 2025 को बाजार में लिस्ट होंगे। जिनकुशल इंडस्ट्रीज के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।