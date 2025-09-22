Jinkushal Industries IPO open from 25 sept price band 121 rupees gmp surges 51 rupees 25 सितंबर से ओपन हो रहा यह IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही ₹51 फायदे पर शेयर, प्राइस बैंड ₹121, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Jinkushal Industries IPO open from 25 sept price band 121 rupees gmp surges 51 rupees

कंपनी का आईपीओ 25 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 29 सितंबर को बंद होगा। इसके रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, मूल्य बैंड के ऊपरी छोर पर कंपनी का मूल्य लगभग ₹464 करोड़ है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹51 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 05:46 PM
Jinkushal Industries IPO: भारत की सबसे बड़ी गैर-ओईएम निर्माण मशीन निर्यातक, जिनकुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जेकेआईपीएल) ने ₹116 करोड़ के अपने आईपीओ की घोषणा की है। इसका मूल्य बैंड ₹115 से ₹121 प्रति शेयर तय किया गया है। जिनकुशल इंडस्ट्रीज का आईपीओ 25 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 29 सितंबर को बंद होगा। इसके रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, मूल्य बैंड के ऊपरी छोर पर कंपनी का मूल्य लगभग ₹464 करोड़ है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹51 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

क्या है डिटेल

जिनकुशल इंडस्ट्रीज के आईपीओ में 86.35 लाख इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और 9.59 लाख इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल है, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 है। कंपनी नए इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय में से ₹72.67 करोड़ का उपयोग दीर्घकालिक वृद्धिशील कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए करेगी, जबकि शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएगी। जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को जिनकुशल इंडस्ट्रीज आईपीओ के लिए एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) नियुक्त किया गया है।

कंपनी का कारोबार

अनिल कुमार जैन, अभिनव जैन, संध्या जैन, तिथि जैन और यशस्वी जैन द्वारा प्रमोटेड जिनकुशल इंडस्ट्रीज नई, अनुकूलित और नवीनीकृत निर्माण मशीनों के निर्यात व्यापार में विशेषज्ञता रखती है। डीजीएफटी द्वारा थ्री-स्टार एक्सपोर्ट हाउस के रूप में मान्यता प्राप्त, कंपनी यूएई, मैक्सिको, नीदरलैंड, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूके सहित 30 से अधिक देशों को निर्यात करती है। कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में हाइड्रोलिक उत्खननकर्ता, मोटर ग्रेडर, बैकहो लोडर, मृदा कॉम्पैक्टर, व्हील लोडर, बुलडोजर, क्रेन और डामर पेवर्स शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025 में, जिनकुशल इंडस्ट्रीज ने परिचालन से ₹380 करोड़ का राजस्व दर्ज किया, जो साल-दर-साल 59.5% की वृद्धि दर्शाता है।

