25 सितंबर से ओपन हो रहा यह IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही ₹51 फायदे पर शेयर, प्राइस बैंड ₹121

Jinkushal Industries IPO: भारत की सबसे बड़ी गैर-ओईएम निर्माण मशीन निर्यातक, जिनकुशल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जेकेआईपीएल) ने ₹116 करोड़ के अपने आईपीओ की घोषणा की है। इसका मूल्य बैंड ₹115 से ₹121 प्रति शेयर तय किया गया है। जिनकुशल इंडस्ट्रीज का आईपीओ 25 सितंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 29 सितंबर को बंद होगा। इसके रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के अनुसार, मूल्य बैंड के ऊपरी छोर पर कंपनी का मूल्य लगभग ₹464 करोड़ है। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹51 प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

क्या है डिटेल जिनकुशल इंडस्ट्रीज के आईपीओ में 86.35 लाख इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और 9.59 लाख इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल है, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 है। कंपनी नए इश्यू से प्राप्त शुद्ध आय में से ₹72.67 करोड़ का उपयोग दीर्घकालिक वृद्धिशील कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए करेगी, जबकि शेष राशि सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएगी। जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को जिनकुशल इंडस्ट्रीज आईपीओ के लिए एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर (बीआरएलएम) नियुक्त किया गया है।