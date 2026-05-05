इस स्टील कंपनी की जबरदस्त ग्रोथ, Q4 में 41% बढ़ा मुनाफा; निवेशकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी
जिंदल स्टेनलेस (Jindal Stainless) ने Q4 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 41% की बढ़ोतरी के साथ ₹834 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया। पूरे वित्त वर्ष में भी कंपनी का प्रॉफिट ₹3,184 करोड़ तक पहुंच गया, जो इसकी मजबूत ग्रोथ को दर्शाता है।
भारत की प्रमुख स्टेनलेस स्टील कंपनी जिंदल स्टेनलेस (Jindal Stainless) ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (Q4) में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने निवेशकों को खुश कर दिया है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 41% बढ़कर ₹834 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹589.96 करोड़ था। इस मजबूत उछाल के पीछे कंपनी की बढ़ती आय और बेहतर ऑपरेशनल मैनेजमेंट को प्रमुख वजह माना जा रहा है। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी की कुल आय भी बढ़कर ₹11,427.91 करोड़ हो गई, जो पिछले साल ₹10,292.27 करोड़ थी।
पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो कंपनी का प्रदर्शन और भी दमदार रहा। सालभर में नेट प्रॉफिट बढ़कर ₹3,184 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹2,499.72 करोड़ था। वहीं, कुल आय भी ₹43,306 करोड़ से ज्यादा रही, जो कंपनी की लगातार ग्रोथ को दर्शाती है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद कंपनी के बोर्ड ने निवेशकों को ₹3 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है, जिससे कुल डिविडेंड ₹4 प्रति शेयर हो जाएगा।
कंपनी के प्रोडक्शन और सेल्स में भी अच्छा उछाल देखने को मिला। FY26 में कंपनी ने 25.65 लाख टन फिनिश्ड स्टील की बिक्री की, जो सालाना आधार पर 8.1% की बढ़ोतरी है। हालांकि, तिमाही के दौरान वेस्ट एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के चलते ऊर्जा आपूर्ति में कुछ चुनौतियां सामने आईं, क्योंकि प्रोपेन, LPG और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन स्टील उत्पादन के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए कंपनी अब घरेलू ऊर्जा स्रोतों जैसे PNG और कोल गैसीफिकेशन पर फोकस बढ़ा रही है।
एक और दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने निर्यात बाजार में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जर्मनी जैसे देशों में कंपनी के प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में 315.6 मेगावाट का सोलर-विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जो उसके ग्रीन एनर्जी और डिकार्बोनाइजेशन प्लान का हिस्सा है।
हालांकि, चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। खासकर चीन और वियतनाम से आने वाले सस्ते और कम गुणवत्ता वाले स्टील उत्पाद भारतीय बाजार के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इसके बावजूद जिंदल स्टेनलेस (Jindal Stainless) अपनी मजबूत रणनीति, एक्सपोर्ट ग्रोथ और टेक्नोलॉजी निवेश के दम पर भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
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