कमजोर बाजार में भी रॉकेट बना यह स्मॉलकैप शेयर, 5700% से ज्यादा की आ चुकी है तेजी

स्मॉलकैप कंपनी जिंदल फोटो के शेयर गुरुवार को BSE में 13% से अधिक की तेजी के साथ 1490 रुपये पर पहुंच गए हैं। जिंदल फोटो के शेयर पिछले पांच साल में 5700 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

Jan 08, 2026 01:11 pm IST
स्मॉलकैप कंपनी जिंदल फोटो के शेयरों में कमजोर बाजार में भी तूफानी तेजी आई है। जिंदल फोटो के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 13 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 1490 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल के करीब जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में जिंदल फोटो के शेयरों में 70 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। वहीं, जिंदल फोटो के शेयर पिछले पांच साल में 5700 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं।

5700% से अधिक चढ़ गए कंपनी के शेयर
स्मॉलकैप कंपनी जिंदल फोटो (Jindal Photo) के शेयर पिछले पांच साल में 5700 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। इस मल्टीबैगर कंपनी के शेयर 8 जनवरी 2021 को 25.35 रुपये पर थे। जिंदल फोटो के शेयर 8 जनवरी 2026 को BSE में 1490 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में कंपनी के शेयरों में 465 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। तीन साल में कंपनी के शेयर 350 पर्सेंट उछल गए हैं। वहीं, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 80 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। मल्टीबैगर कंपनी जिंदल फोटो के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1634.80 रुपये है।

52 हफ्ते के निचले स्तर से 180% उछल गए हैं शेयर
जिंदल फोटो (Jindal Photo) के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से करीब 180 पर्सेंट चढ़ गए हैं। जिंदल फोटो के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 532.30 रुपये है। कंपनी के शेयर 4 मार्च 2025 को इस लेवल पर थे। कंपनी के शेयर 8 जनवरी 2026 को 1490 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.20 पर्सेंट है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.80 पर्सेंट है। जिंदल फोटो का मार्केट कैप गुरुवार 8 जनवरी को 1500 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

