रतन टाटा के छोटे भाई ने तोड़ी चुप्पी, नोएल पर लगाया 'चुपके से' टाटा ट्रस्ट्स पर कब्जे का आरोप
मुख्य बातें
- टाटा संस में व्यक्तिगत दौर पर दूसरे सबसे बड़े शेयरहोल्डर्स और रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा ने नोएल टाटा पर बड़ा आरोप लगाया है
- उन्होंने नोएल पर गुपचुप तरीके से कब्जे का आरोप लगाया है
टाटा ट्रस्ट्स में मचे घमासान के बीच रतन टाटा के छोटे भाई जिमी नवल टाटा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर एन-चंद्रशेखरन की नियुक्ति को सही ठहराया है। वहीं, नोएल टाटा पर बैक डोर टेकओवर का आरोप लगाया है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जिमी ने कहा है कि नोएल, टाटा संस पर कंट्रोल के लिए चैरिटेबल संस्थाओं का प्रयोग कर रहे हैं। जिमी ने कहा ट्रस्ट में परिवार के सदस्यों को शामिल करके होल्डिंग कंपनियों को बैकडोर टेकओवर (गुपचुप तरीके से कब्जे का आरोप) किया जा रहा है।
वहीं, सर रतन टाटा ट्र्स्ट के सबसे पुराने ट्र्स्टी जिमी टाटा ने एन चंद्रेशखरन को फिर से चेयरमैन बनाए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने टाटा संस की लिस्टिंग को भी सपोर्ट किया है। बता दें, जिमी टाटा कोलाबा से अब पुणे रहने लगे हैं। हालांकि, वह सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन समय-समय पर अपनी राय ट्रस्ट को अवगत कराते रहते हैं। जिमी आखिरी बार रतन टाटा के अंतिम संस्कार में देखे गए थे।
नोएल टाटा से अलग राय
जिमी टाटा की राय अपने सौतेले भाई और टाटा ट्र्स्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा से अलग है। नोएल ने एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति का विरोध किया था। उनका कहना था कि नए बिजनेस अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। नोएल टाटा, टाटा ट्रस्ट्स की लिस्टिंग भी नहीं चाहते हैं। जबकि चंद्रशेखरन लिस्टिंग के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं।
1989 से हैं ट्रस्टी
जिमी टाटा, सर रतन टाटा ट्रस्ट के तीन स्थायी सदस्यों में से एक हैं। वो 1989 से ट्रस्ट के सदस्य है। जिमी बाई हीराबाई जमशेतजी टाटा नवशारी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और सर्वजनिक सेवा ट्रस्ट के भी सदस्य हैं। जिमी के अलावा, नोएल टाटा और जहांगीर जहांगीर, सर रतन टाटा ट्रस्ट के स्थाई सदस्य हैं। बता दें, जिमी टाटा की तरह जहांगीर-जहांगीर भी काफी लो प्रोफाइल रहते हैं।
जिमी टाटा दूसरे सबसे बड़े शेयरहोल्डर्स
नोएल टाटा के बाद जिमी टाटा के पास टाटा संस में व्यक्तिगत तौर पर सबसे बड़ा हिस्सा है। उनकी कंपनी में कुल हिस्सेदारी 0.81 प्रतिशत है। जिमी के पास टाटा संस के 3263 शेयर हैं। जिसकी आज के समय में कीमत 7000 करोड़ रुपये से 10000 करोड़ रुपये बीच हो सकता है।
टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस का 66 प्रतिशत हिस्सा है। बता दें, आरबीआई ने टाटा संस को अपर लेयर एनबीएफसी का दर्जा दिया है। नियमों के अनुसार ऐसी कंपनियों की लिस्टिंग अनिवार्य हो गई है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।