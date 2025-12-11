Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Jhunjhunwala family and other 25 investors invested in ICICI Prudential ahead IPO
IPO से पहले झुनझुनवाला परिवार ने इस कंपनी में किया ₹100 का निवेश, 25 अन्य दिग्गजों ने भी लगाया दांव

संक्षेप:

झुनझुनवाला के परिवार की तरफ से 100 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में किया गया है। वहीं, प्रशांत जैन के फंड और केला परिवार की तरफ से 45-45 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट किया गया है।

Dec 11, 2025 02:23 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

ICICI Prudential IPO: कल शुक्रवार को इस साल का एक और चर्चित आईपीओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओपन हो रहा है। उससे पहले इस कंपनी में झुनझुनवाला परिवार ने बड़ा निवेश किया है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार झुनझुनवाला परिवार, मधुसूदनकेल, मनीश चौखनी और प्रशांत जैन सहित 26 दिग्गज निवेशकों ने इस कंपनी में इंवेस्टमेंट किया है। यूके आधारित प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन ने कंपनी में अपने हिस्से का 4.5 प्रतिशत बेचा है। जिसकी बैल्यू 4900 करोड़ रुपये है। कई घरेलू और विदेशी निवेशकों ने 2675 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट किया है। अबुधाबी के Lunat, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, कोटक लाइफ और अन्य निवेशकों ने कंपनी में इंवेस्ट किया है।

किसने कितना निवेश

एफआईआई ह्वाइटओक, कैपिटल मालाबार और थिंक इंवेस्टमेंट ने भी कंपनी में निवेश किया है। झुनझुनवाला के परिवार की तरफ से 100 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में किया गया है। वहीं, प्रशांत जैन के फंड और केला परिवार की तरफ से 45-45 करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने 2 प्रतिशत खरीदने के लिए 2140 करोड़ रुपये का पेमेंट किया है। बता दें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईपीओ 12 से 16 दिसंबर तक खुला रहेगा। यह पूरा आईपीओ ऑफर फार सेल पर आधारित है। प्रूडेंशियल की तरफ से आईपीओ में 10 प्रतिशत हिस्सा बेचा जा रहा है।

किसके पास कितना हिस्सा?

बीते महीने तक आईसीआईसीआई बैंक के पास कंपनी में 51 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, 49 प्रतिशत हिस्सा प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स के पास था। आईसीआईसीआई बैंक ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया था कि उन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में अतिरिक्त 2 प्रतिशत हिस्से को खरीदा है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएमसी देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। मार्च 2025 तक के डाटा के अनुसार कंपनी का एक्टिव म्यूचुअल फंड मार्केट में 13.30 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह देश की सबसे अधिक प्रॉफिट बनाने वाली एएमसी है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
