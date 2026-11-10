700000% रिटर्न देने वाली कंपनी के बॉस को हुआ इश्क! चीन के लिए जासूसी का भी शक

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Nvidia Share: दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों में शामिल एनवीडिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में बड़ा नाम बन चुकी है। शेयर बाजार में 7 लाख फीसदी से ज्यादा का रिटर्न देने वाली एनवीडिया इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में है। कंपनी के CEO जेनसन हुआंग अब कथित अफेयर को लेकर सुर्खियों में हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस महिला से उनके कथित संबंधों की बात सामने आई है, उस पर चीन के लिए जासूसी करने का संदेह भी जताया गया है। इस मामले की जांच कंपनी का बोर्ड कर रहा है। विवाद के बीच अब जेनसन हुआंग की कुर्सी और उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

33 साल से एनवीडिया की कमान संभाल रहे हैं हुआंग जेनसन हुआंग ने 1993 में क्रिस मालाचोव्स्की और कर्टिस प्रियम के साथ मिलकर एनवीडिया की शुरुआत की थी। कंपनी ने शुरुआत में कंप्यूटर गेम के लिए ग्राफिक्स कार्ड बनाए, लेकिन बाद में हुआंग ने इसे AI और डेटा सेंटर चिप्स की दुनिया में आगे बढ़ाया। आज एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शामिल है। कंपनी के शेयरों ने शुरुआत से अब तक 7 लाख फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसके बावजूद कंपनी ने अब तक किसी ऐसे अधिकारी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, जिसे भविष्य का CEO माना जा सके।

विवाद के बाद बढ़ी उत्तराधिकारी की चर्चा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, एक महिला के साथ कथित संबंध और उसके चीन के लिए जासूसी करने के संदेह से जुड़े मामले ने भी हुआंग की लीडरशिप को चर्चा में ला दिया है। एनवीडिया का बोर्ड इस मामले की जांच कर रहा है कि कहीं जेनसन हुआंग को किसी विदेशी एजेंट ने निशाना तो नहीं बनाया। इस बीच रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हाल के दिनों में हुआंग अपने अधिकारियों के ईमेल का जवाब पहले की तरह तुरंत नहीं दे रहे हैं। हालांकि, कंपनी के बोर्ड की प्राथमिकता फिलहाल हुआंग को CEO बनाए रखने की बताई जा रही है।

एनवीडिया के लिए जेनसन हुआंग क्यों हैं इतने जरूरी? एनवीडिया की सफलता में जेनसन हुआंग की भूमिका सिर्फ CEO तक सीमित नहीं है। वह कंपनी के बड़े सौदों, निवेश और AI इंडस्ट्री में कारोबारी रिश्ते बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसी वजह से निवेशकों के बीच 'की-पर्सन रिस्क' की चिंता है। इसका मतलब है कि कंपनी का भविष्य काफी हद तक एक ही व्यक्ति पर निर्भर होना। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में एनवीडिया का रेवेन्यू 400 अरब डॉलर से ज्यादा रहने की उम्मीद है, जबकि करीब चार साल पहले यह 27 अरब डॉलर से भी कम था। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी 70 फीसदी से ऊपर बना हुआ है।

जेनसन हुआंग ने खुद बताई उत्तराधिकारी की पसंद जेनसन हुआंग पहले ही कह चुके हैं कि वह चाहते हैं कि एनवीडिया का अगला CEO कंपनी के अंदर से ही चुना जाए। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी इच्छा है कि वह अगले 20 साल तक कंपनी की जिम्मेदारी संभालते रहें। हुआंग के दोनों बच्चे भी एनवीडिया में काम करते हैं। उनकी बेटी मैडिसन प्रोडक्ट और टेक्निकल मार्केटिंग से जुड़ी हैं, जबकि बेटा स्पेंसर रोबोटिक्स डिवीजन में प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखते हैं। हालांकि, हुआंग का कहना है कि उनके बच्चे सिर्फ परिवार का हिस्सा होने के कारण CEO नहीं बनेंगे। उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी।