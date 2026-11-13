Nvidia से इस्तीफे से जेन्सेन हुआंग को ₹1000 करोड़ का नुकसान, CFO संभालेंगी कंपनी की कमान
मुख्य बातें
- Nvidia: कथित तौर पर चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ संबंधों के खुलासे के बाद से एनवीडिया के शेयरों में लगातार गिरावट की वजह से जेन्सेन हुआंग की संपत्ति भी तेजी से घट रही है
- चंद दिनों में ही उनका नेटवर्था करीब 10 अरब डॉलर घट गया है
Nvidia के को-फाउंडर और CEO जेन्सेन हुआंग को कंपनी से विदाई के बाद करीब 108 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1,016 करोड़ रुपये के शेयर छोड़ने पड़ेंगे। हालांकि, दुनिया के टॉप-15 अमीर कारोबारियों में शामिल हुआंग की कुल संपत्ति के मुकाबले यह नुकसान बेहद मामूली है। दूसरी ओर एनवीडिया के बोर्ड ने कंपनी की 13 साल से CFO रहीं कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी है।
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 138.4 अरब डॉलर यानी करीब 13.02 लाख करोड़ रुपये है। इस लिहाज से छूटने वाले शेयर उनकी कुल संपत्ति का महज 0.08% हैं।
कथित तौर पर चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ संबंधों के खुलासे के बाद से एनवीडिया के शेयरों में लगातार गिरावट की वजह से जेन्सेन हुआंग की संपत्ति भी तेजी से घट रही है। चंद दिनों में ही उनका नेटवर्था करीब 10 अरब डॉलर घट गया है।
कंपनी की इक्विटी कंपनसेशन पॉलिसी के मुताबिक, किसी अधिकारी के कंपनी में लगातार काम करना बंद करने पर उसके अनवेस्टेड RSU (रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट) जब्त हो जाते हैं। हुआंग के पास करीब 3.46 लाख ऐसे यूनिट हैं। कंपनी के इक्विटी इंसेंटिव प्लान के तहत तय प्रदर्शन लक्ष्य पूरे होने पर उन्हें करीब 3.10 लाख शेयर मिल सकते थे।
Nvidia के शेयरों से बनी है 97% संपत्ति
दूसरी टेक कंपनियों के कई CEO के मुकाबले हुआंग की संपत्ति का बड़ा हिस्सा कंपनी के शेयरों से आता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, Nvidia में उनकी करीब 3.5% हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी उनकी कुल संपत्ति का लगभग 97% है। पिछले दो वर्षों में हुआंग को हर साल करीब 75 लाख डॉलर यानी लगभग 70.5 करोड़ रुपये कैश कंपनसेशन मिला। उनकी कुल संपत्ति के मुकाबले यह रकम बेहद छोटी है।
इस्तीफे की खबर से 14% तक गिर गए एनवीडिया के शेयर
हालांकि, उनके इस्तीफे की खबर का Nvidia के शेयरों पर तत्काल असर पड़ा। अमेरिकी बाजार में कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 14% तक गिर गए। बाद में कुछ रिकवरी हुई और शेयर 4.3% की गिरावट के साथ 166.19 डॉलर यानी करीब 15,629 रुपये पर बंद हुए। इस गिरावट से हुआंग की संपत्ति में 6 अरब डॉलर यानी करीब 56,424 करोड़ रुपये की कमी आ गई।
CFO कोलेट क्रेस को मिली अंतरिम जिम्मेदारी
जेन्सेन हुआंग की जगह स्थायी CEO की तलाश के बीच एनवीडिया के बोर्ड ने कंपनी की 13 साल से CFO रहीं कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी है। 59 साल की क्रेस 2013 में एनवीडिया से जुड़ी थीं। वह कंपनी में CFO और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रही थीं।
उनके कार्यकाल में कंपनी ने जबरदस्त विस्तार किया। जनरेटिव AI की बढ़ती मांग ने कंपनी के GPU चिप्स को दुनिया में सबसे ज्यादा मांग वाले प्रोडक्ट्स में शामिल कर दिया। इस दौरान कंपनी के शेयरों में 2,000% से ज्यादा की तेजी आई।
हुआंग के मुकाबले क्रेस सार्वजनिक मंचों पर कम दिखाई देती हैं। वह आमतौर पर तय कार्यक्रमों में ही निवेशकों और वित्तीय जगत के लोगों से बातचीत करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संकट के समय CFO को अंतरिम CEO बनाना कंपनी के लिए सही फैसला है।
टिम कुक का नाम भी CEO की रेस में
Nvidia के स्थायी CEO की तलाश अब बोर्ड के सामने बड़ी चुनौती है। कंपनी की रफ्तार और AI चिप बाजार में उसकी बादशाहत बनाए रखना नए CEO के लिए आसान नहीं होगा। ब्लूमबर्ग ने एक एक्सपर्ट के हवाले से कहा है कि एनवीडिया के अगले CEO के लिए एप्पल के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन टिम कुक का नाम भी संभावित उम्मीदवार के तौर पर लिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें