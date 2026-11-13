Nvidia से इस्तीफे से जेन्सेन हुआंग को ₹1000 करोड़ का नुकसान, CFO संभालेंगी कंपनी की कमान

मुख्य बातें

एनवीडिया के शेयरों में लगातार गिरावट की वजह से जेन्सेन हुआंग की संपत्ति भी तेजी से घट रही है।

Nvidia के को-फाउंडर और CEO जेन्सेन हुआंग को कंपनी से विदाई के बाद करीब 108 मिलियन डॉलर यानी लगभग 1,016 करोड़ रुपये के शेयर छोड़ने पड़ेंगे। हालांकि, दुनिया के टॉप-15 अमीर कारोबारियों में शामिल हुआंग की कुल संपत्ति के मुकाबले यह नुकसान बेहद मामूली है। दूसरी ओर एनवीडिया के बोर्ड ने कंपनी की 13 साल से CFO रहीं कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी है।

ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, उनकी कुल संपत्ति 138.4 अरब डॉलर यानी करीब 13.02 लाख करोड़ रुपये है। इस लिहाज से छूटने वाले शेयर उनकी कुल संपत्ति का महज 0.08% हैं।

कथित तौर पर चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ संबंधों के खुलासे के बाद से एनवीडिया के शेयरों में लगातार गिरावट की वजह से जेन्सेन हुआंग की संपत्ति भी तेजी से घट रही है। चंद दिनों में ही उनका नेटवर्था करीब 10 अरब डॉलर घट गया है।

कंपनी की इक्विटी कंपनसेशन पॉलिसी के मुताबिक, किसी अधिकारी के कंपनी में लगातार काम करना बंद करने पर उसके अनवेस्टेड RSU (रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट) जब्त हो जाते हैं। हुआंग के पास करीब 3.46 लाख ऐसे यूनिट हैं। कंपनी के इक्विटी इंसेंटिव प्लान के तहत तय प्रदर्शन लक्ष्य पूरे होने पर उन्हें करीब 3.10 लाख शेयर मिल सकते थे।

Nvidia के शेयरों से बनी है 97% संपत्ति दूसरी टेक कंपनियों के कई CEO के मुकाबले हुआंग की संपत्ति का बड़ा हिस्सा कंपनी के शेयरों से आता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, Nvidia में उनकी करीब 3.5% हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी उनकी कुल संपत्ति का लगभग 97% है। पिछले दो वर्षों में हुआंग को हर साल करीब 75 लाख डॉलर यानी लगभग 70.5 करोड़ रुपये कैश कंपनसेशन मिला। उनकी कुल संपत्ति के मुकाबले यह रकम बेहद छोटी है।

इस्तीफे की खबर से 14% तक गिर गए एनवीडिया के शेयर हालांकि, उनके इस्तीफे की खबर का Nvidia के शेयरों पर तत्काल असर पड़ा। अमेरिकी बाजार में कंपनी के शेयर कारोबार के दौरान 14% तक गिर गए। बाद में कुछ रिकवरी हुई और शेयर 4.3% की गिरावट के साथ 166.19 डॉलर यानी करीब 15,629 रुपये पर बंद हुए। इस गिरावट से हुआंग की संपत्ति में 6 अरब डॉलर यानी करीब 56,424 करोड़ रुपये की कमी आ गई।

CFO कोलेट क्रेस को मिली अंतरिम जिम्मेदारी जेन्सेन हुआंग की जगह स्थायी CEO की तलाश के बीच एनवीडिया के बोर्ड ने कंपनी की 13 साल से CFO रहीं कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO की जिम्मेदारी सौंपी है। 59 साल की क्रेस 2013 में एनवीडिया से जुड़ी थीं। वह कंपनी में CFO और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रही थीं।

उनके कार्यकाल में कंपनी ने जबरदस्त विस्तार किया। जनरेटिव AI की बढ़ती मांग ने कंपनी के GPU चिप्स को दुनिया में सबसे ज्यादा मांग वाले प्रोडक्ट्स में शामिल कर दिया। इस दौरान कंपनी के शेयरों में 2,000% से ज्यादा की तेजी आई।

हुआंग के मुकाबले क्रेस सार्वजनिक मंचों पर कम दिखाई देती हैं। वह आमतौर पर तय कार्यक्रमों में ही निवेशकों और वित्तीय जगत के लोगों से बातचीत करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संकट के समय CFO को अंतरिम CEO बनाना कंपनी के लिए सही फैसला है।