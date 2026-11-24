मुख्य बातें

एनवीडिया में जेन्सेन हुआंग की धमाकेदार वापसी से न केवल उनकी दौलत बल्कि दुनिया के अरबपतियों में उनका खोया हुआ रुतबा भी वापस मिलने लगा है। हुआंग को एनीडिया का फिर से सीईओ बनाया गया है। इससे nvidia के शेयरों में 31.5% की भारी उछाल दर्ज की गई। इसका असर हुआंग के नेटवर्थ और ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में उनकी रैंकिंग पर भी पड़ा। एक ही दिन में उनकी दौलत 31.7 अरब डॉलर यानी करीब 2.95 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। वह 5 पायदान की छलांग लगाकर अब दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हुआंग का नेटवर्थ अब 137 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।

बता दें विवाहेतर संबंधों के खुलासे के बाद सीईओ पद से इस्तीफा देने वाले हुआंग ने दो सप्ताह से भी कम समय में कंपनी की कमान दोबारा संभाल ली है। उनकी वापसी की खबर से सोमवार को एनवीडिया के शेयरों में 31.5 प्रतिशत की जबरदस्त तेजी आई। इस तेजी ने अमेरिकी शेयर बाजार में भी नई जान फूंक दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हुआंग की वापसी में अहम भूमिका निभाई। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल एलन मस्क ने भी उनकी वापसी का स्वागत किया।

एनवीडिया में 3.6 प्रतिशत हिस्सेदारी जेन्सन हुआंग एनवीडिया के पांचवें सबसे बड़े शेयरधारक हैं। कंपनी में उनकी करीब 3.6 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हालांकि, उनके पास मेटा के मार्क जुकरबर्ग जैसे संस्थापकों की तरह विशेष वोटिंग अधिकार वाले शेयर नहीं हैं। हुआंग अपनी अलग प्रबंधन शैली के लिए जाने जाते हैं। वह कंपनी के तकनीकी मामलों में खुद शामिल होते हैं। करीब 60 वरिष्ठ अधिकारी सीधे उन्हें रिपोर्ट करते हैं। इनमें ज्यादातर इंजीनियरिंग से जुड़े विशेषज्ञ हैं।

काली लेदर जैकेट पहनकर पहुंचे दफ्तर, कर्मचारियों ने किया जोरदार स्वागत 63 वर्षीय जेन्सन हुआंग सोमवार को कैलिफोर्निया के सांता क्लारा स्थित एनवीडिया मुख्यालय पहुंचे। अपनी पहचान बन चुकी काली लेदर जैकेट पहने हुआंग का कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। कंपनी के एट्रियम और ऊपर की बालकनियों में कर्मचारियों की भारी भीड़ जमा थी। कर्मचारियों की तालियों और जयकारों के बीच हुआंग मुस्कुराते हुए हाथ दिल पर रखकर उनका अभिवादन करते नजर आए।

तीन दशक से ज्यादा समय पहले एनवीडिया की सह-स्थापना करने वाले हुआंग की वापसी को टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी घटना माना जा रहा है। इससे यह भी साफ हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई उद्योग, अमेरिकी राजनीति और शेयर बाजार में उनका कितना प्रभाव है।

ट्रंप बोले- जेन्सन ने कुछ गलत नहीं किया जेन्सन हुआंग की वापसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम भूमिका रही। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि उन्होंने हुआंग को वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हुआंग को जीनियस बताते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया।

हालांकि, अमेरिकी संसद में दोनों प्रमुख दलों के कई सांसदों ने हुआंग की दोबारा नियुक्ति का कड़ा विरोध किया। इसके बावजूद उनकी वापसी ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कुछ बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ इतने प्रभावशाली हो चुके हैं कि उन्हें पद से हटाना लगभग नामुमकिन है।

वापसी के बावजूद खत्म नहीं हुईं चुनौतियां जेन्सन हुआंग की वापसी से निवेशकों का भरोसा जरूर बढ़ा है, लेकिन एनवीडिया के सामने कई बड़े सवाल अब भी बने हुए हैं। इनमें सबसे अहम सवाल एआई स्टार्टअप में कंपनी के भारी निवेश को लेकर है। एनवीडिया कई एआई कंपनियों में निवेश करती रही है। ये कंपनियां बाद में उसी पैसे से एनवीडिया की चिप खरीदती हैं। वॉल स्ट्रीट के कई विशेषज्ञ इसे सर्कुलर फाइनेंसिंग यानी एक तरह से घूम-फिरकर उसी कंपनी के पास पैसा लौटने वाली व्यवस्था मानते हैं। उनका कहना है कि इससे एआई उद्योग में वित्तीय जोखिम बढ़ सकता है।