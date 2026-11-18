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अमेरिकी चिप कंपनी एनवीडिया के पूर्व CEO जेन्सन हुआंग के एक बार फिर एनवीडिया का CEO बनने की इच्छा जताने की खबरों के बीच बड़ी खबर ये है कि कंपनी में उनकी वापसी नहीं होगी। एनवीडिया के बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वह हुआंग को दोबारा CEO बनाने के पक्ष में नहीं है।

वहीं, अमेरिकी सांसद हकीम जेफ्रीज ने भी उनकी वापसी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को देखते हुए हुआंग की वापसी स्वीकार नहीं की जा सकती। हालांकि, टेस्ला के CEO एलन मस्क और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस भी हुआंग के समर्थन में हैं। बता दें हुआंग के संबंध कथित तौर पर चीनी जासूस से थे। कंपनी की एक और महिला कर्मचारी से भी उनके संबंध थे।

जेफ्रीज के मुताबिक, अमेरिकी टेक्नोलॉजी के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तक पहुंचने की आशंका देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इस मामले में हुआंग को 1 दिसंबर को अमेरिकी संसद की तीन समितियों के सामने पेश होकर गवाही देनी है।

बोर्ड ने कहा, 'हुआंग को वापस लाने का इरादा नहीं' Nvidia के नए चेयरमैन हार्वे जोन्स ने कंपनी के तीसरी तिमाही के नतीजों के दौरान स्पष्ट कर दिया कि बोर्ड जेन्सन हुआंग को CEO पद पर वापस लाने का इरादा नहीं रखता।

उन्होंने कहा कि हुआंग ने खुद प्रेसिडेंट, CEO और बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दिया था। बोर्ड ने सर्वसम्मति से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कंपनी अब स्थायी CEO की नियुक्ति के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों उम्मीदवारों पर विचार करेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों की निगरानी मजबूत करने के लिए नई समिति भी बनाई जाएगी।

SEC भी कर रहा Nvidia की जांच जेन्सन हुआंग की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) एनवीडिया की जांच कर रहा है। यह जांच हुआंग के कथित तौर पर चीनी जासूस एलिस हुआंग से जुड़े होने के खुलासों के बाद शुरू हुई है। हालांकि, जांच का दायरा अभी स्पष्ट नहीं है।

मस्क और बेजोस कर रहे वापसी की मांग हुआंग ने पद छोड़ने के बाद पहली बार सार्वजनिक बयान में कहा था कि अगर बोर्ड उन्हें वापस बुलाता है तो वह CEO की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने दावा किया कि कंपनी के कर्मचारियों, निवेशकों और कारोबारी साझेदारों की ओर से उनकी वापसी की मांग की जा रही है।

टेस्ला के CEO एलन मस्क और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस भी हुआंग के समर्थन में सामने आए हैं। बेजोस ने कहा कि हुआंग ने मेहनत और दूरदर्शिता से एनवीडिया जैसी बड़ी कंपनी खड़ी की है। उनके मुताबिक, कंपनी की जटिलता को देखते हुए किसी बाहरी व्यक्ति को CEO बनाना सही फैसला नहीं होगा।

103% बढ़ा एनवीडिया का रेवेन्यू हुआंग को लेकर विवाद के बीच Nvidia का कारोबारी प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। कंपनी का 25 अक्टूबर को समाप्त तीसरी तिमाही का रेवेन्यू सालाना आधार पर 103% बढ़कर 115.8 अरब डॉलर पहुंच गया। पिछली तिमाही के मुकाबले इसमें 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।