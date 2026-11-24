अफेयर के बाद इस्तीफा, फिर बने टॉप बॉस, अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से आगे निकली कंपनी
मुख्य बातें
- बतौर सीईओ जेनसन हुआंग की वापसी के बाद एनवीडिया के शेयरों में तूफानी तेजी आई
- मार्केट कैप के लिहाज से एनवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है
- एनवीडिया ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को पीछे छोड़ दिया है
Jensen Huang: जेनसन हुआंग फिर से एनवीडिया (Nvidia) के सीईओ बनाए गए हैं। मेगास्पीड नाम की कंपनी की एंप्लॉयी एलिस हुआंग के साथ अफेयर सामने आने के बाद जेनसन हुआंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब कंपनी में जेनसन की वापसी हुई है। जेनसन हुआंग के लौटते ही एनवीडिया के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। एनवीडिया के शेयर 30 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए और मार्केट कैप के मामले में एनवीडिया ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया।
एनवीडिया बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी
मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एनवीडिया (Nvidia) दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। एनवीडिया (Nvidia) का मार्केट कैप बढ़कर 3.98 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया। वहीं, माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) का मार्केट कैप 3.66 ट्रिलियन डॉलर और गूगल की पैरेंट कंपनी एल्फाबेट इंक का मार्केट कैप करीब 3.46 ट्रिलियन डॉलर रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी ऐप्पल (Apple) मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी रही। ऐप्पल का मार्केट कैप 5 से 5.06 ट्रिलियन डॉलर के करीब रहा। एक ट्रिलियन डॉलर, एक लाख करोड़ डॉलर के बराबर होता है।
एनवीडिया के शेयरों का हाल
एनवीडिया (Nvidia) के शेयर 31.48 पर्सेंट या 39.52 प्वाइंट उछलकर नैस्डेक में 165.05 डॉलर पर बंद हुए। इससे पहले, एनवीडिया के शेयरों में लगातार 7 दिन गिरावट देखने को मिली थी। कॉरपोरेट गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग की सस्टेनबिलिटी, वैल्यूएशंस से जुड़ी चिंता और AI से जुड़े शेयरों में तेज बिकवाली की वजह से एनवीडिया के शेयरों में यह गिरावट आई।
ग्लोबल मार्केट्स का हाल
एनवीडिया (Nvidia) में जेनसन हुआंग की वापसी के बाद एशियन मार्केट में भी तूफानी तेजी देखने को मिली है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 7 पर्सेंट से अधिक उछल गया है। वहीं, लोकल हॉलिडे के बाद जापान के निक्केई में 4.5 पर्सेंट की तेजी आई है। ताइवान के मार्केट में 9 पर्सेंट से ज्यादा का उछाल आया है। अमेरिकी मार्केट में सोमवार को जबरदस्त तेजी आई। एसएंडपी 500 में 4.75 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली। वहीं, नैस्डेक कंपोजिट 6.47 पर्सेंट के उछाल के साथ 24,080.94 पर पहुंच गया। डाउ जोन्स में 3.02 पर्सेंट का उछाल आया। एनवीडिया के शेयर सोमवार को दिन के कारोबार के दौरान 36.6 पर्सेंट तक उछल गए थे। जेनसन हुआंग ने अफेयर्स सामने आने के बाद 12 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दिया था। एनवीडिया के शेयरों में आए तेज उछाल से जेनसन हुआंग की दौलत में भी बड़ा इजाफा हुआ है। हुआंग की दौलत एक दिन में ही करीब 35 बिलियन डॉलर बढ़ गई है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।