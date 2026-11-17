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दुनिया की दिग्गज चिप कंपनी एनवीडिया (Nvidia) के पूर्व CEO जेनसन हुआंग ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी गलतियों पर पहली बार खुलकर बात की है। उन्होंने माना है कि उनसे गलतियां हुई हैं, जिसके लिए उन्हें अपने परिवार और कंपनी के कर्मचारियों से माफी भी मांगी है। हालांकि, इन सबके बीच हुआंग ने एक बार फिर एनवीडिया का CEO बनने की इच्छा जताई है। उनका कहना है कि अगर कंपनी का बोर्ड उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी सौंपना चाहता है, तो वह खुशी-खुशी वापस लौटने के लिए तैयार हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की रिपोर्ट के मुताबिक, पद छोड़ने के करीब एक हफ्ते बाद हुआंग ने पहली बार इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

CEO पद पर वापसी को लेकर बोले हुआंग? मंगलवार को जारी बयान में हुआंग ने कहा कि उनके पद छोड़ने के बाद एनवीडिया के कर्मचारियों, निवेशकों, बिजनेस पार्टनर्स और ग्राहकों की तरफ से उन्हें वापस CEO बनाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी का बोर्ड मानता है कि उनकी वापसी शेयरहोल्डर्स, कर्मचारियों, एनवीडिया और अमेरिका के हित में होगी, तो उनके लिए दोबारा CEO की जिम्मेदारी संभालना सम्मान की बात होगी।

आरोपों के बाद शुरू हुआ पूरा विवाद रिपोर्ट के मुताबिक, हुआंग की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ खुलासों के बाद यह मामला चर्चा में आया था। इनमें शादी के बाहर कथित रिश्तों की बात सामने आई थी। एक कथित रिश्ता चीन की संदिग्ध जासूस बताई जा रही महिला से जुड़ा था, जबकि दूसरा कंपनी की एक कर्मचारी के साथ बताया गया। इस मामले के सामने आने के बाद एनवीडिया के बोर्ड ने कंपनी की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी और एक्सपोर्ट कंट्रोल से जुड़े नियमों की निगरानी के लिए एक नई कमेटी बनाने का फैसला किया था।

ट्रंप ने भी किया हुआंग की वापसी का समर्थन बता दें कि हुआंग की वापसी को लेकर अमेरिका में भी चर्चा तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इस पर अपनी राय रखते हुए कहा कि उन्हें हुआंग के दोबारा CEO बनने से कोई परेशानी नहीं होगी। ट्रंप के मुताबिक, हुआंग ने इस पूरे मामले से एक बड़ी सीख ली होगी। इसके अलावा एनवीडिया के अंदर से भी हुआंग को समर्थन मिला है। कंपनी के डेवलपर टेक्नोलॉजी डायरेक्टर नादेर खलील ने बोर्ड के चेयरमैन हार्वे जोन्स को चिट्ठी लिखकर हुआंग को दोबारा CEO बनाने की मांग की थी। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि एनवीडिया के एडवांस कंप्यूटिंग बिजनेस और AI मार्केट में कंपनी की स्थिति बनाए रखने के लिए हुआंग का नेतृत्व अहम है। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि भविष्य में कंपनी को नया CEO मिल सकता है, लेकिन इतना बड़ा बदलाव जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। वहीं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी का बोर्ड फिलहाल हुआंग को दोबारा CEO बनाने पर विचार नहीं कर रहा है।

परिवार और कर्मचारियों से मांगी माफी हुआंग ने अपने बयान में माना कि निजी जिंदगी में उनसे गंभीर गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से कंपनी के बोर्ड को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसका उन्हें बेहद अफसोस है। उन्होंने अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए परिवार और कर्मचारियों से माफी मांगी। इससे पहले 8 नवंबर को भी हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों से माफी मांगी थी। उस समय उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उनका परिवार इस मुश्किल दौर से बाहर निकल पाएगा और वह धीरे-धीरे उनका भरोसा दोबारा जीत सकेंगे।