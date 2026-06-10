जेफरीज की टॉप ‘Buy’लिस्ट: एक्सिस बैंक से अडानी पोर्ट्स तक 8 नए शेयर शामिल, जानिए टार्गेट प्राइस
मुख्य बातें
- जेफरीज ने एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स, प्रीमियर एनर्जीज, होनासा कंज्यूमर, फोर्टिस हेल्थकेयर, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब इंडिया और कोफोर्ज को अपनी नई पसंद बताया है
- आइए समझें इन्हें नई लिस्ट में जगह देने की क्या हैं कारण और टार्गेट प्राइस..
ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपनी जून 2026 की निवेश रणनीति रिपोर्ट में कई नए शेयरों को अपनी टॉप ‘Buy’ लिस्ट में शामिल किया है। ब्रोकरेज ने मार्च में 23 शेयरों पर खरीदारी की सलाह दी थी, जिसे बढ़ाकर अब 24 कर दिया गया है। वहीं, ‘अंडरपरफार्म’ लिस्ट में 8 शेयर बरकरार रखे गए हैं।
इस बार जेफरीज ने एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स, प्रीमियर एनर्जीज, होनासा कंज्यूमर, फोर्टिस हेल्थकेयर, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, पॉलीकैब इंडिया और कोफोर्ज को अपनी नई पसंद बताया है। आइए समझें इन्हें नई लिस्ट में जगह देने की क्या हैं कारण और टार्गेट प्राइस...
Axis Bank: 14% लोन ग्रोथ की उम्मीद
जेफरीज का मानना है कि Axis Bank की कारोबारी स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। अगले तीन वर्षों में बैंक के लोन और डिपॉजिट दोनों में 14% CAGR की वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि, ब्रोकरेज का कहना है कि शेयर का वैल्यूएशन अब HDFC Bank के बराबर पहुंच गया है, इसलिए निकट अवधि में री-रेटिंग की गुंजाइश सीमित हो सकती है।
टार्गेट प्राइस: ₹1,700
Adani Ports: मजबूत कार्गो वॉल्यूम से मिलेगा फायदा
जेफरीज को उम्मीद है कि FY26 से FY31 के बीच अडानी पोर्ट्स का EBITDA 15% CAGR की दर से बढ़ सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र में कंटेनर टर्मिनल की बढ़ती मांग से कंपनी को फायदा मिलने की संभावना है। ब्रोकरेज का मानना है कि मजबूत कैश फ्लो और क्षमता विस्तार कंपनी की ग्रोथ को समर्थन देंगे।
टार्गेट प्राइस: ₹2,160
Premier Energies: रिन्यूएबल एनर्जी थीम पर बड़ा दांव
प्रीमियर एनर्जीज को लेकर जेफरीज काफी पॉजिटिव है। कंपनी के पास करीब ₹14,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो आने वाले वर्षों की आय को मजबूत आधार देता है। ब्रोकरेज FY26 से FY28 के बीच 33% EBITDA CAGR का अनुमान लगा रही है।
टार्गेट प्राइस: ₹1,135
Honasa Consumer: Mamaearth में वापसी की उम्मीद
Mamaearth की पैरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर को भी जेफरीज ने अपनी पसंदीदा सूची में शामिल किया है। ब्रोकरेज का मानना है कि इन्वेंट्री करेक्शन और ग्रोथ स्लोडाउन के बाद कंपनी अब मजबूत वापसी की स्थिति में है। मैनेजमेंट अगले पांच वर्षों में हाई-टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ और लगातार मार्जिन सुधार की उम्मीद जता रहा है।
टार्गेट प्राइस: ₹565
Fortis Healthcare: बेड क्षमता बढ़ाने पर फोकस
फोर्टिस हेल्थकेयर अगले चार से पांच वर्षों में 1,700 से अधिक नए बेड जोड़ने की योजना पर काम कर रही है। ब्रोक्रेज फर्म का मानना है कि अस्पताल कारोबार में मजबूत ग्रोथ और ऑपरेटिंग लीवरेज कंपनी के मार्जिन को बेहतर बनाएंगे।
टार्गेट प्राइस: ₹1,125
Grasim Industries: नए कारोबार से मिलेगा सपोर्ट
Grasim के लिए Jefferies का मानना है कि पारंपरिक कारोबार में सुधार के साथ-साथ पेंट्स और B2B ई-कॉमर्स कारोबार की स्केलिंग भविष्य की कमाई को बढ़ावा देगी। ब्रोकरेज का कहना है कि जैसे-जैसे पेंट्स कारोबार ब्रेक-ईवन के करीब पहुंचेगा, कंपनी का वैल्यूएशन बेहतर हो सकता है।
Polycab India: पावर और हाउसिंग सेक्टर की पसंद
ब्रोक्रेज के अनुसार Polycab बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स और हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ का बड़ा लाभार्थी बन सकता है। FY26 से FY28 के दौरान कंपनी की बिक्री में 20% और मुनाफे में 21% CAGR वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
टार्गेट प्राइस: ₹9,770
Coforge: IT सेक्टर में पसंदीदा दांव
IT कंपनी कोफोर्ज को लेकर जेफरीज का अनुमान है कि FY26 से FY29 के बीच कंपनी 13% ऑर्गेनिक रेवेन्यू CAGR हासिल कर सकती है। मजबूत ऑर्डर बुक, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में रिकवरी और Cigniti अधिग्रहण से मिलने वाले फायदे कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं।
टार्गेट प्राइस: ₹1,860
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें